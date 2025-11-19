«Срочные новости: президент Трамп подтвердил, что Роналду – величайший футболист в истории». Морган о визите Криштиану в Белый дом
Пирс Морган: Трамп подтвердил, что Роналду – лучший.
Пирс Морган прокомментировал встречу Криштиану Роналду с главой США.
«Срочные новости: президент Трамп подтвердил, что Криштиану Роналду – величайший футболист в истории», – написал журналист в ответ на сообщение на странице Белого дома.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана
