«Срочные новости: президент Трамп подтвердил, что Роналду – величайший футболист в истории». Морган о визите Криштиану в Белый дом

Пирс Морган: Трамп подтвердил, что Роналду – лучший.

Пирс Морган прокомментировал встречу Криштиану Роналду с главой США.

«Срочные новости: президент Трамп подтвердил, что Криштиану Роналду – величайший футболист в истории», – написал журналист в ответ на сообщение на странице Белого дома.

