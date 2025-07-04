Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035-го, несмотря на интерес «Барсы». Отступные выросли более чем на 50%
Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на 10 лет.
Новое соглашение с 22-летним вингером рассчитано до 2035 года, сообщает пресс-служба клуба.
Отступные Уильямса (около 62 млн евро по предыдущему контракту, сумма меняется в зависимости от инфляции) будут увеличены более чем на 50%.
Ранее игрока связывали с переходом в «Барселону».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Атлетика»
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