Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035-го, несмотря на интерес «Барсы». Отступные выросли более чем на 50%

Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на 10 лет.

Новое соглашение с 22-летним вингером рассчитано до 2035 года, сообщает пресс-служба клуба.

Отступные Уильямса (около 62 млн евро по предыдущему контракту, сумма меняется в зависимости от инфляции) будут увеличены более чем на 50%.

Ранее игрока связывали с переходом в «Барселону».

Нико просил у «Барсы» гарантии регистрации – их нет