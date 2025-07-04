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«Фламенго» подтвердил трансфер Жерсона в «Зенит» и получение 25 млн евро

«Фламенго» официально подтвердил переход Жерсона Сантоса в «Зенит».

Ранее стало известно, что задержка трансфера бразильца связана с санкциями в отношении российских банков. «Фламенго» ожидал получения финансовых гарантий.

Бразильский клуб объявил, что контракт с 28-летним полузащитником был расторгнут сегодня. «Зенит» уже выплатил за футболиста 25 млн евро, говорится на клубном сайте.

Сообщалось, что сине-бело-голубые планируют представить нового игрока на матче со «Сьоном» 9 июля.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Фламенго»
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