«Фламенго» подтвердил трансфер Жерсона в «Зенит» и получение 25 млн евро

«Фламенго» официально подтвердил переход Жерсона Сантоса в «Зенит».

Ранее стало известно , что задержка трансфера бразильца связана с санкциями в отношении российских банков. «Фламенго » ожидал получения финансовых гарантий.

Бразильский клуб объявил, что контракт с 28-летним полузащитником был расторгнут сегодня. «Зенит » уже выплатил за футболиста 25 млн евро, говорится на клубном сайте.

Сообщалось, что сине-бело-голубые планируют представить нового игрока на матче со «Сьоном» 9 июля.