Роднина о пиве на стадионах: «Если это самое интересное у нас в спорте, а в футболе не умеют зарабатывать по-другому, надо возвращать, наверное»

Ирина Роднина о пиве на стадионах: если это самое интересное, надо вернуть.

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Если по-другому в футболе не умеют зарабатывать деньги, то, наверное, надо возвращать.

Как я к этому отношусь? Будет решать большинство.

Если самое интересное у нас в спорте – это пиво на стадионе, то без этого, наверное, не обойтись», – сказала Роднина.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.