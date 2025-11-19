Роднина о пиве на стадионах: «Если это самое интересное у нас в спорте, а в футболе не умеют зарабатывать по-другому, надо возвращать, наверное»
Ирина Роднина о пиве на стадионах: если это самое интересное, надо вернуть.
Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы.
«Если по-другому в футболе не умеют зарабатывать деньги, то, наверное, надо возвращать.
Как я к этому отношусь? Будет решать большинство.
Если самое интересное у нас в спорте – это пиво на стадионе, то без этого, наверное, не обойтись», – сказала Роднина.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25127 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости