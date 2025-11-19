  • Спортс
  «Барса» просила Левандовского не забивать в последних матчах сезона-2022/23, чтобы не выплачивать бонус «Баварии», говорится в опубликованной в Польше биографии форварда
«Барса» просила Левандовского не забивать в последних матчах сезона-2022/23, чтобы не выплачивать бонус «Баварии», говорится в опубликованной в Польше биографии форварда

Об этом рассказывается в биографии нападающего, изданной Себастьяном Сташевским и опубликованной в Польше. В книге «Левандовски: Настоящий» говорится о предполагаемой просьбе «Барсы» к форварду прекратить забивать голы в заключительных матчах Ла Лиги сезона-2022/23, чтобы не выплачивать бонус, предусмотренный в его трансферном контракте, если он забьет больше 25 голов. Утверждается, что каталонцы ссылались на финансовые проблемы клуба.

Согласно книге, когда «блауграна» уже выиграла Ла Лигу под руководством Хави, после тренировки Левандовского вызвали в кабинет на встречу с несколькими руководителями, включая президента Жоана Лапорту. По словам Сташевского, один из директоров сделал поляку предложение, которое его озадачило: «Роберт, мы хотим, чтобы ты перестал забивать голы в последних матчах». Тогда игрок посмотрел на него с удивлением. «Хотя чемпионский титул уже был определен, как и награда лучшему бомбардиру, за более чем десятилетие выступлений на высшем уровне никто ни разу не просил его перестать забивать голы», – говорится в книге.

Как указано в книге, «Барса» была обязана выплатить «Баварии» дополнительные 2,5 миллиона евро в качестве бонуса, если польский нападающий превысит отметку в 25 голов в чемпионате. В итоге Левандовски не забил ни одного гола в последних двух матчах, в том сезоне на его счету было 23 мяча в Ла Лиге.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
