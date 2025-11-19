«Барса» просила Левандовского не забивать в последних матчах сезона-2022/23, чтобы не выплачивать бонус «Баварии», говорится в опубликованной в Польше биографии форварда

«Барселона» просила Левандовского не забивать, чтобы не платить бонус «Баварии».

Об этом рассказывается в биографии нападающего, изданной Себастьяном Сташевским и опубликованной в Польше. В книге «Левандовски: Настоящий» говорится о предполагаемой просьбе «Барсы» к форварду прекратить забивать голы в заключительных матчах Ла Лиги сезона-2022/23, чтобы не выплачивать бонус, предусмотренный в его трансферном контракте, если он забьет больше 25 голов. Утверждается, что каталонцы ссылались на финансовые проблемы клуба.

Согласно книге, когда «блауграна» уже выиграла Ла Лигу под руководством Хави , после тренировки Левандовского вызвали в кабинет на встречу с несколькими руководителями, включая президента Жоана Лапорту . По словам Сташевского, один из директоров сделал поляку предложение, которое его озадачило: «Роберт, мы хотим, чтобы ты перестал забивать голы в последних матчах». Тогда игрок посмотрел на него с удивлением. «Хотя чемпионский титул уже был определен, как и награда лучшему бомбардиру, за более чем десятилетие выступлений на высшем уровне никто ни разу не просил его перестать забивать голы», – говорится в книге.

Как указано в книге, «Барса» была обязана выплатить «Баварии» дополнительные 2,5 миллиона евро в качестве бонуса, если польский нападающий превысит отметку в 25 голов в чемпионате. В итоге Левандовски не забил ни одного гола в последних двух матчах, в том сезоне на его счету было 23 мяча в Ла Лиге.