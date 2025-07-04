Генсек РФС об отстранении Писарского: «Писали, якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так – будем рассматривать вопрос о попытке противоправного влияния на результат матча»

Максим Митрофанов отреагировал на решение о дисквалификации Владимира Писарского.

Нападающего «Крыльев Советов» отстранили от футбола по делу о ставках на 4 года, из которых три – условно. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.

Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

– Комитет по этике сделал все объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили свое решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает.

Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение. Но еще предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.

– То есть КДК тоже рассмотрит?

– Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.

– При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ?

– В моем понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.

– Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского?

– Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу все подтвердил. Его товарищ тоже все рассказал, – заявил генеральный секретарь РФС.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что теперь будет с «Сочи»?

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