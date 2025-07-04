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  • Александр Мостовой: «Зенит» точно не самый популярный клуб. На нашем веку он не обгонит «Спартак», да и вряд ли это вообще произойдет. Красно-белые популярнее уже 100 лет»
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Александр Мостовой: «Зенит» точно не самый популярный клуб. На нашем веку он не обгонит «Спартак», да и вряд ли это вообще произойдет. Красно-белые популярнее уже 100 лет»

Александр Мостовой сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

Ранее Спортс’’ и агентство Signal опубликовали результаты опроса среди представителей трех поколений (X, Y и Z), которые показали, что петербургский клуб – самый популярный в России.

– Всегда «Спартак» был самым популярным в России, поэтому не знаю, из каких опросов делают выводы, что «Зенит» популярнее. Санкт-Петербург в три раза меньше Москвы, если не больше, в регионах «Спартак» всегда был самым популярным, так что по мне «Зенит» точно не самый популярный клуб.

Если взять одну Москву, то «Спартак» будет намного популярнее, а «Зенит» популярен только в Питере и все. Ни разу не слышал, чтобы он был популярнее других команд в регионах.

Что нужно сделать «Зениту», чтобы обогнать по популярности «Спартак»?
 
- Этого на нашем веку не произойдет да и вряд ли вообще произойдет. Как это может произойти, если в Москве, условно, 20 миллионов человек живет, а в Питере – 5 миллионов. Тут даже математически ты не можешь популярнее быть. Тем более «Спартак» популярнее не последние 5-10 лет, а уже 100 лет, поэтому обогнать непросто будет.

Уже и так хорошо, что в Питере сейчас все за «Зенит» болеют, потому что в наше время там за «Спартак», «Динамо» и ЦСКА болели, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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