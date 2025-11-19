Вингер «Бенфики» Скьеллеруп получил 14 дней тюрьмы условно за отправку порно с несовершеннолетними в чат друзей. Норвежец удалил 27-секундное видео сразу после отправки

Андреас Скьеллеруп получил условный срок за отправку порно с несовершеннолетними.

Вингер «Бенфики» и сборной Норвегии Андреас Скьеллеруп получил 14 дней тюрьмы условно за отправку порнографического видео с несовершеннолетними.

Ранее стало известно , что норвежец отослал друзьям порнографическое видео с участием несовершеннолетних, когда ему было 19 лет. На тот момент он играл за датский клуб «Нордшелланд ».

Футболисту было предъявлено обвинение в нарушении статьи 235 датского законодательства: она применяется к хранению или распространению материалов откровенного сексуального характера, таких как фото или видео, на которых изображены лица моложе 18 лет.

В конечном итоге суд вынес приговор в 14 дней тюремного заключения условно. Скьеллерупу будет назначен испытательный срок в один год, он не будет приговорен к общественным работам.

В ходе заседания стало известно, что продолжительность видео составляла 27 секунд, оно было отправлено в дружеский чат из четырех человек, а Андреас не просматривал его содержание.

«Когда я переслал видео, я довольно быстро понял, что это незаконно, поэтому я быстро удалил его в группе и на своем телефоне. В течение одной минуты», – заявил Скьеллеруп.