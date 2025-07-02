Заболотный перешел в «Спартак», Ротенберг в «Динамо», «Реал» в 1/4 КЧМ, Бублик проиграл в 1-м круге «Уимблдона», Гилджес-Александер – самый дорогой в истории НБА, Юран в Турции и другие новости

1. «Реал» обыграл «Ювентус» благодаря голу Гонсало с паса Трента (1:0) и вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира . Туринцы в этом году без трофеев . Соперником мадридцев будет «Боруссия» Дортмунд, одолевшая «Монтеррей» (2:1) за счет дубля Гирасси.

2. Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо», он будет заниматься детским и молодежным хоккеем. Пишут , что полномочия у экс-тренера СКА будут широкие. Ротенберг пообещал «выстраивать систему подготовки резерва, создавать условия для развития молодых игроков».

3. Трансферные новости. «Спартак» объявил о переходе Заболотного, контракт с 34-летним форвардом – на сезон. Медведев заявил , что контракт «Зенита» и Жерсона вступает в силу, за игрока заплатили 25 млн евро. Сперцян не перейдет в «Аякс», в клубе есть разногласия насчет сделок с Россией. «Монако» арендовал Фати у «Барселоны» с опцией выкупа за 11 млн евро.

4. В НХЛ открылся рынок переходов. Гавриков подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет, кэпхит – 7 млн долларов. «Флорида» продлила контракт с Маршандом на 6 лет и 5,25 млн долларов за сезон. 40-летний Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год и 2 млн долларов. «Коламбус» объявил о новом контракте с Проворовым на 7 лет с кэпхитом 8,5 млн долларов. Дадонов перешел в «Нью-Джерси», контракт – на год, зарплата – 1 млн долларов плюс бонусы. Гранлунд перешел в «Анахайм», контракт – на 3 года, кэпхит – 7 млн долларов. Другие сделки – в нашем онлайне .

5. Шэй Гилджес-Александер станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА – 285 млн долларов за четыре года. Также во второй день рынка свободных агентов в НБА Майлз Тернер перешел из «Индианы» в «Милуоки», ради чего «Бакс» расторгнут контракт с Дэмианом Лиллардом. Все важные сделки можно найти в нашем онлайне .

6. Александр Бублик проиграл Хауме Муньяру в первом круге «Уимблдона». Джокович, Синнер, Фриц, Дрэйпер вышли во 2-й круг, Зверев выбыл. У женщин Мирра Андреева, Захарова, Кудерметова, Самсонова, Калинская, Рыбакина, Швентек вышли во 2-й круг.

7. Сергей Юран возглавил турецкий «Серик Беледийеспор», 50% которого купил экс-инвестор «Химок» Садыгов. Контракт – на год.

8. «Сочи» могут присудить поражение 0:3 в стыке с «Пари НН» и исключить из РПЛ, если подозреваемого в ставке на игру Писарского признают виновным, утверждает Sport Baza. В то же время Генсек РФС Максим Митрофанов заявил : «Нет оснований полагать, что «Сочи» не сыграет в РПЛ. Должна быть доказана вина руководства».

9. Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй.

10. Суд в Мадриде постановил возобновить разбирательство RFEF в отношении «Реала» из-за роликов клубного ТВ о судьях. Апелляция Ла Лиги удовлетворена.

11. FIFPro призвала ФИФА увеличить перерывы между таймами до 20 минут на ЧМ-2026, ввести 4 паузы для питья и проводить матчи вечером. В ассоциации опасаются за здоровье игроков из-за жары.

12. ЦСКА обыграл «Партизан» в BetBoom Братском Кубке – 3:1.

Цитаты дня.

Заболотный о переходе в «Спартак»: «Говорили, что я деревянный, могу забивать только в пустые и детям, никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Мне говорят, а я – делаю »

Уткин подтвердил принятие ислама: «Не в «Ахмате», а еще до этого – в «Ростове». Но не собираюсь делать личную жизнь достоянием общественности»

Баджо о незабитом пенальти на ЧМ-1994 в США: «Хотел умереть в тот момент. Весь чемпионат прошел под влиянием жары – пришлось выходить за пределы человеческих возможностей»

Депутат Журова о ситуации с Писарским: «Запрещать ставки совсем не надо. Очень полезно для спорта – в фонд будут поступать средства»

«Ферстаппен одной ногой в «Мерседесе» . Журналист RTL Гернер о вероятном уходе Макса из «Ред Булл» в конце года

Байдачный о Ротенберге в совдире «Динамо»: «Это жуть! Кто это такой вообще? Он в хоккей играл? Если ты из богатой семьи, то можно все? Это маразм!»