Журова о пиве на стадионах: «Исключали продажу по соображениям опасности для здоровья граждан. Докажите, что людям ничего не угрожает, а фанаты будут правильно себя вести»
Светлана Журова хочет, чтобы ей доказали безопасность возвращения пива на стадионы.
Сообщалось, что алкогольные напитки планируется вернуть в продажу на аренах в 2026-м.
«Не могу подтвердить, что такой законопроект скоро поступит на рассмотрение, я не вхожу в этот комитет.
Мое отношение к возвращению пива пока остается неоднозначным. Для начала хочу, чтобы доказали, что это не приведет к каким-то неприятным последствиям. В свое время мы исключали продажу пива по соображениям опасности для здоровья граждан, из-за некачественной продукции, обилия рекламы и так далее.
Если будут приведены аргументы, что здоровью людей ничего не угрожает, что болельщики будут правильно себя вести, то готова пересмотреть свое отношение», – сказала депутат Государственной думы РФ.