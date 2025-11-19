Журова о пиве на стадионах: «Исключали продажу по соображениям опасности для здоровья граждан. Докажите, что людям ничего не угрожает, а фанаты будут правильно себя вести»

Светлана Журова: исключали продажу пива из-за опасности для здоровья.

Светлана Журова хочет, чтобы ей доказали безопасность возвращения пива на стадионы.

Сообщалось , что алкогольные напитки планируется вернуть в продажу на аренах в 2026-м.

«Не могу подтвердить, что такой законопроект скоро поступит на рассмотрение, я не вхожу в этот комитет.

Мое отношение к возвращению пива пока остается неоднозначным. Для начала хочу, чтобы доказали, что это не приведет к каким-то неприятным последствиям. В свое время мы исключали продажу пива по соображениям опасности для здоровья граждан, из-за некачественной продукции, обилия рекламы и так далее.

Если будут приведены аргументы, что здоровью людей ничего не угрожает, что болельщики будут правильно себя вести, то готова пересмотреть свое отношение», – сказала депутат Государственной думы РФ.