У Милитао травма приводящей мышцы ноги. Защитник «Реала» пропустит около 2 недель

Эдер Милитао выбыл на несколько недель из-за травмы.

Защитник «Реала » и сборной Бразилии Эдер Милитао пропустит около двух недель.

Милитао получил травму в товарищеском матче Бразилии и Туниса (1:1), защитника заменили во 2-м тайме.

Как сообщает пресс-служба «Реала», у защитника диагностирована травма большой приводящей мышцы правой ноги. Восстановление, по данным El Partidazo de COPE, займет около двух недель.

23 ноября «Реал» сыграет с «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги .