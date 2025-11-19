У Милитао травма приводящей мышцы ноги. Защитник «Реала» пропустит около 2 недель
Эдер Милитао выбыл на несколько недель из-за травмы.
Защитник «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао пропустит около двух недель.
Милитао получил травму в товарищеском матче Бразилии и Туниса (1:1), защитника заменили во 2-м тайме.
Как сообщает пресс-служба «Реала», у защитника диагностирована травма большой приводящей мышцы правой ноги. Восстановление, по данным El Partidazo de COPE, займет около двух недель.
23 ноября «Реал» сыграет с «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
