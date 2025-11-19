Бубнов о сборной России: «Никому не нужна! Сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем там Карпин? Царь, Ташуев, Пятибратов работали бы забесплатно»
Александр Бубнов: сборная никому не нужна без официальных матчей.
Александр Бубнов убежден, что без официальных матчей сборная России не представляет интереса.
«Никому не нужна! Никому не нужна сборная. Я тебе скажу, Нобель. Сборная России никому не нужна по той простой причине, что когда нам разрешат [вернуться на международную арену], а когда разрешат – неизвестно, то разрешат так, что у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть.
Потому что сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем он [Карпин] там нужен? У нас сидят Царь, Ташуев, Пятибратов. Я тебе сейчас перечислю тех, кто бы работал там забесплатно!» – заявил в ходе «Коммент.Шоу» бывший защитник сборной СССР.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25083 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости