Бубнов о сборной России: «Никому не нужна! Сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем там Карпин? Царь, Ташуев, Пятибратов работали бы забесплатно»

Александр Бубнов: сборная никому не нужна без официальных матчей.

Александр Бубнов убежден, что без официальных матчей сборная России не представляет интереса.

«Никому не нужна! Никому не нужна сборная. Я тебе скажу, Нобель . Сборная России никому не нужна по той простой причине, что когда нам разрешат [вернуться на международную арену], а когда разрешат – неизвестно, то разрешат так, что у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть.

Потому что сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем он [Карпин ] там нужен? У нас сидят Царь, Ташуев , Пятибратов. Я тебе сейчас перечислю тех, кто бы работал там забесплатно!» – заявил в ходе «Коммент.Шоу» бывший защитник сборной СССР.