Уимблдон. 3-й круг. Павлюченкова встретится с Осакой, Рахимова – с Носковой, Соболенко – с Радукану, Киз – с Зигемунд
Анастасия Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой в третьем круге «Уимблдона».
Первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с Эммой Радукану, Камилла Рахимова – с Линдой Носковой.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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