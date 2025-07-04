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Уимблдон. 3-й круг. Павлюченкова встретится с Осакой, Рахимова – с Носковой, Соболенко – с Радукану, Киз – с Зигемунд

Анастасия Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой в третьем круге «Уимблдона».

Первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с Эммой Радукану, Камилла Рахимова – с Линдой Носковой.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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