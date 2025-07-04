Хартли возглавит «Локомотив». Звягин и Клутье войдут в штаб экс-тренера «Авангарда» («СЭ»)

«Локомотив» договорился о контракте с Бобом Хартли.

По данным «Спорт-Экспресса», в тренерский штаб 64-летнего специалиста должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин , с которыми он ранее работал в «Авангарде».

Отмечается, что ярославский клуб выбирал между Хартли и Патриком Фишером , возглавляющим сборную Швейцарии.

С «Авангардом » канадец выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. Он покинул омский клуб в 2022-м и с тех пор не тренировал на профессиональном уровне.

«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С чемпионской игры пройдет 74 дня