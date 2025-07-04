  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли возглавит «Локомотив». Звягин и Клутье войдут в штаб экс-тренера «Авангарда» («СЭ»)
47

Хартли возглавит «Локомотив». Звягин и Клутье войдут в штаб экс-тренера «Авангарда» («СЭ»)

«Локомотив» договорился о контракте с Бобом Хартли.

По данным «Спорт-Экспресса», в тренерский штаб 64-летнего специалиста должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он ранее работал в «Авангарде».

Отмечается, что ярославский клуб выбирал между Хартли и Патриком Фишером, возглавляющим сборную Швейцарии.

С «Авангардом» канадец выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. Он покинул омский клуб в 2022-м и с тех пор не тренировал на профессиональном уровне.

«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С чемпионской игры пройдет 74 дня

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoБоб Хартли
Патрик Фишер
logoСергей Звягин
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарипзянов о серии с «Локомотивом»: «Авангард» заслуживал пройти их, как и они нас. Обидно проиграли, один гол все решил»
12сегодня, 09:55
Хартли – основной претендент на пост главного тренера «Локомотива» (Metaratings)
60вчера, 14:10
Денисенко может вернуться в КХЛ. Два клуба Востока хотят выменять у «Локомотива» права на 25-летнего форварда (Артур Хайруллин)
21вчера, 09:02
Главные новости
Прохоркин выложил фото с Овечкиным и Мозговым: «Bad boys»
19 минут назадФото
«Салават» может обменять Хафизуллина в «Нефтехимик» на защитника Леонтьева. Причина – финансовые трудности уфимцев
346 минут назад
«Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Сан-Хосе» претендуют на Байрэма. Защитник «Баффало» хочет 9+ млн долларов в год по долгосрочному контракту (The Fourth Period)
12сегодня, 12:59
«Сочи» назначил Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Бадюков покинул клуб
сегодня, 12:42
Шестеркин о рекордной шайбе Овечкина: «Спасибо, что забросил не мне. В США был очень большой ажиотаж, мы все рады за Сашу»
2сегодня, 12:29
Кипреос о Кросби: «Монреаль» заполучит его после Олимпиады. Сидни слишком хорош, чтобы быть нянькой в «Питтсбурге» три следующих года»
14сегодня, 12:03
Лемтюгов о Ротенберге в «Динамо»: «Плюсов больше, чем минусов. Он умеет организовывать и заинтересовывать хоккеистов, академии уделят большее внимание»
15сегодня, 11:27
Куликов о конфликте с Подколзиным в финале Кубка Стэнли: «Я сказал, что он лучший в своей команде, и мне нравится его игра. Не помню, что он ответил»
1сегодня, 11:14
Сушинский о «Куньлуне» в Петербурге: «Смысл называться китайской командой, если они играют в России? Лучше их переименовать или вложить деньги в «Витязь»
8сегодня, 11:01
«Динамо» подпишет просмотровый контракт с Кисаковым. 22-летний форвард провел три сезона в АХЛ
3сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
Айзерман о «Детройте» на рынке свободных агентов: «Все, с кем мы надеялись поговорить, были обменяны или продлили контракты. С Марнером даже не было возможности пообщаться»
127 минут назад
Ковальчук о «Флориде»: «Зито – красавчик. Уже в 2022-м было видно, что он хочет сделать династию. Помните обмен Юбердо на Ткачака?»
2сегодня, 13:33
Агент Кравцова о новом контракте: «Ждем от Виталия информацию, где он хочет продолжить карьеру – в КХЛ или НХЛ»
сегодня, 12:15
40-летний Бернс о переходе в «Колорадо»: «Я все еще очень мотивирован для одной большой цели. С нетерпением жду знакомства с ребятами»
4сегодня, 11:45
Ковальчук о финале ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером»: «Избиение младенцев. Это мой 3-й финал. «Реал» – «Атлетико» больше всего понравился, на «Боруссия» – «Бавария» приезжал в Лондон»
1сегодня, 10:50
Романов о слухах про интерес «Филадельфии» и «Бостона»: «Был шокирован, когда услышал. Тут же написал Мильштейну – он сказал, что это неправда»
1сегодня, 09:39
Генменеджер «Флориды» о контрактах Маршанда, Беннетта и Экблада: «Я ничего не делал. Это на 100% было желанием ребят остаться частью того, что они создали»
3сегодня, 09:25
Генменеджер «Далласа» о налоговом неравенстве: «Свои плюсы есть у всех городов. Но на первом месте стоит успешность клуба. В ту же «Флориду» долго никто не хотел ехать»
6сегодня, 07:40
Брюнетт о 1-м сезоне Стэмкоса и Маршессо в «Нэшвилле»: «Им было нелегко, потому что их сердца оставались в «Тампе» и «Вегасе». Я знаю, как тяжело бывает менять команду»
7сегодня, 07:25
Ковальчук о Карпине в футбольном «Динамо»: «Опытный и харизматичный специалист, много где поиграл. Пожелаю ему уделять много внимания молодежи. Это наше будущее»
8сегодня, 05:30