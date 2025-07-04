Хартли возглавит «Локомотив». Звягин и Клутье войдут в штаб экс-тренера «Авангарда» («СЭ»)
«Локомотив» договорился о контракте с Бобом Хартли.
По данным «Спорт-Экспресса», в тренерский штаб 64-летнего специалиста должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он ранее работал в «Авангарде».
Отмечается, что ярославский клуб выбирал между Хартли и Патриком Фишером, возглавляющим сборную Швейцарии.
С «Авангардом» канадец выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. Он покинул омский клуб в 2022-м и с тех пор не тренировал на профессиональном уровне.
«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С чемпионской игры пройдет 74 дня
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости