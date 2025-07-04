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УЕФА за нарушение правила доходов оштрафовал «Челси» на 80 млн евро условно, из которых 20 млн – безусловный платеж, «Барселону» – на 60 млн с безусловной выплатой 15 млн

УЕФА оштрафовал ряд клубов за нарушение правил ФФП.

По результатам проверки отражения доходов в отчетах за два финансовых года (2022/23 и 2023/24) были выявлены нарушения у шести команд: «Челси», «Барселоны», «Лиона», «Астон Виллы», «Порту» и «Хайдука».

При оценке соответствия так называемому правилу футбольных доходов было уделено особое внимание сделкам, связанным с продажей материальных или нематериальных активов, обменам игроков и трансферам между связанными сторонами. Клубы были обязаны внести корректировки, поскольку поступления от таких сделок не признаются в качестве соответствующего дохода.

Клубы заключили соглашения о приведении деятельности в соответствие с регламентом УЕФА в течение двух-четырех сезонов и обязались уплатить штрафы общей суммой от 1,2 млн до 80 млн евро, из которых от 0,3 млн до 20 млн – безусловные платежи.

Самое крупное наказание – у «Челси». Лондонцы оштрафованы на 80 млн евро условно, из которых 20 млн – безусловный платеж. «Барса» получила условный штраф в 60 млн, из которых 15 млн необходимо выплатить в любом случае.

У «Лиона» штраф 50 млн условно, из которых 12,5 млн – безусловная выплата, у «Астон Виллы» 20 млн условно и 5 млн безусловно. У «Хайдука» – 1,2 млн и 300 тысяч евро соответственно.

«Челси» и «Лион» согласились на четырехлетний период наблюдения, «Барселона» – на двухлетний, «Астон Вилла» и «Хайдук» – на трехлетний. Все клубы дополнительно обязаны достигать промежуточных годовых финансовых целей.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт УЕФА
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