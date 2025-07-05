«Зенит» выложил фото, где помощник Александра II из видео «Динамо» читает книгу «На дне»: «Литература > математика»
«Зенит» литературной отсылкой ответил «Динамо».
Ранее «Динамо» пошутило над юбилеем «Зенита» и «Спартаком» в видео про Ивана Сергеева.
В видео актер в образе Александра II говорит, что он «уже 100 раз сказал: крепостное право – отменить». Советник отвечает ему: «Мы подумали, что тот был 100-й, но как бы не 100-й, а 99-й. Ведь это математика». Это отсылка к истории со 100-летием «Зенита».
«Зенит» ответил литературной отсылкой: помощник императора читает пьесу Максима Горького «На дне». Кадры сопроводили подписью: «Литература > математика».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?26457 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости