«Зенит» литературной отсылкой ответил «Динамо».

Ранее «Динамо» пошутило над юбилеем «Зенита» и «Спартаком» в видео про Ивана Сергеева.

В видео актер в образе Александра II говорит, что он «уже 100 раз сказал: крепостное право – отменить». Советник отвечает ему: «Мы подумали, что тот был 100-й, но как бы не 100-й, а 99-й. Ведь это математика». Это отсылка к истории со 100-летием «Зенита».

«Зенит» ответил литературной отсылкой: помощник императора читает пьесу Максима Горького «На дне». Кадры сопроводили подписью: «Литература > математика».