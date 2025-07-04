Нико Уильямс о продлении контракта с «Атлетиком»: «Когда нужно принимать решения, самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, это мой дом»

Нико Уильямс высказался о продлении контракта с «Атлетиком».

22-летний вингер подписал новое соглашение с баскским клубом до 2035 года. Ранее игроком интересовались «Барселона » и «Бавария ».

«Когда нужно принимать решения, для меня самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, со своими близкими, это мой дом. Вперед, Атлетик !» – заявил Уильямс в ролике, которым клуб объявил о его продлении.