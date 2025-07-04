Нико Уильямс о продлении контракта с «Атлетиком»: «Когда нужно принимать решения, самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, это мой дом»
Нико Уильямс высказался о продлении контракта с «Атлетиком».
22-летний вингер подписал новое соглашение с баскским клубом до 2035 года. Ранее игроком интересовались «Барселона» и «Бавария».
«Когда нужно принимать решения, для меня самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, со своими близкими, это мой дом. Вперед, Атлетик!» – заявил Уильямс в ролике, которым клуб объявил о его продлении.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24085 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Атлетика»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости