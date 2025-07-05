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Эстевао забил 1-й гол на КЧМ – в матче с «Челси». Лондонцы купили 18-летнего форварда «Палмейраса» в 2024 году за 34+27 млн евро

18-летний Эстевао забил 1-й гол на КЧМ – в матче с «Челси».

«Палмейрас» уступил лондонскому клубу (1:2) в матче 1/4 финала. 

Единственный гол бразильского клуба забил 18-летний форвард Эстевао, отличившийся на 53-й минуте. Он впервые отличился на турнире. 

Нападающий получил передачу от Ричарда Риоса с правого фланга, прокинул мяч к краю вратарской площадки и пробил с острого угла – мяч влетел в ворота с отскоком от перекладины.

Напомним, что в прошлом году «Челси» выкупил игрока у «Палмейраса» за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов. 

Перед турниром клубы договорились, что Эстевао сыграет за родную команду, хотя его контракт с лондонцами действует уже с 1 июля. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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