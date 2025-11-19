Адейеми о штрафе за хранение кастетов: «Бездумно заказал в интернете «секретный набор», где содержались запрещенные предметы. Это была огромная ошибка, я глубоко раскаиваюсь»

Адейеми о штрафе за хранение кастетов: заказал «секретный набор» не задумываясь.

Вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми принес извинения по поводу инцидента с хранением кастетов.

Ранее Адейеми был оштрафован на 450 000 евро за хранение пары кастетов и электрошокера. Нарушение было выявлено в 2024-м, суд принял решение только в октябре 2025-го. В немецком законодательстве за хранение этих предметов предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения на срок до трех лет.

«Вы наверняка видели заголовки обо мне в последние дни. Мне нелегко говорить об этом: в начале 2024 года, по безрассудству и не задумываясь о своих действиях, я заказал в интернете так называемый «секретный набор». В нем, среди прочего, находились предметы, которые запрещены законом об оружии. Много месяцев спустя посылка была доставлена, и она оказалась в полицейском участке нераспечатанной.

Тем не менее это была огромная ошибка, о которой я глубоко сожалею, которая дорого мне обошлась и из-за которой глубоко раскаиваюсь. Я знаю, что нахожусь в поле зрения общественности и несу ответственность за то, чтобы быть образцом для подражания. Я не смог справиться с этой ответственностью. Именно поэтому мне еще досаднее, что я поступил так безрассудно.

Я извлек из этого урок, больший, чем могу выразить словами. И я обещаю, что в будущем я буду избегать подобных ошибок. Спасибо всем, кто все еще доверяет и поддерживает меня», – сказал Адейеми.