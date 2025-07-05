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У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Он был согласен на 1 млн, в полиции пострадавшим отказали возбуждать дело (Baza)

У Федора Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не попало в сеть.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza, конфликт начался из-за громких разговоров двоих мужчин, которые обсуждали Смолова.

Услышав оскорбления в свой адрес, футболист вступил в драку и нанес несколько ударов. 

Отмечается, что пострадавшие обратились в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Утверждается, что Смолову предложили заплатить 1 миллион рублей, чтобы видео инцидента не попало в сеть. Футболист на это согласился, но когда сумма была повышена до 3 млн, отказался от договоренности. 

Смолов в мае ударил двух мужчин в «Кофемании» в Москве – там же, где дрались Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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