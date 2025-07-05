У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Он был согласен на 1 млн, в полиции пострадавшим отказали возбуждать дело (Baza)
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza, конфликт начался из-за громких разговоров двоих мужчин, которые обсуждали Смолова.
Услышав оскорбления в свой адрес, футболист вступил в драку и нанес несколько ударов.
Отмечается, что пострадавшие обратились в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела.
Утверждается, что Смолову предложили заплатить 1 миллион рублей, чтобы видео инцидента не попало в сеть. Футболист на это согласился, но когда сумма была повышена до 3 млн, отказался от договоренности.
Смолов в мае ударил двух мужчин в «Кофемании» в Москве – там же, где дрались Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)