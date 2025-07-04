Карина Истомина: «Мне нравится бренд «жена футболиста» – я стала больше зарабатывать. Я за все, где реклама, заработок, деньги»
Жена Федора Смолова заявила, что ей нравится бренд «жена футболиста».
– У вас есть свой блог, личный бренд. Но как не стать брендом «жена футболиста»?
– А мне, кстати, нравится бренд «жена футболиста», потому что я из-за этого стала больше зарабатывать. Поэтому я за все, где реклама, заработок, деньги. Мне очень нравится, – сказала блогер и диджей, супруга Федора Смолова Карина Истомина.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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