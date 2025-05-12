«Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости

1. «Барса» отыгралась с 0:2 и победила «Реал» в ярчайшем класико – 4:3! Даже хет-трик Мбаппе с рекордом не помог «Мадриду». Спорных судейских решений в матче набралось на отдельный материал .

«Барселона» в этом сезоне выиграла все 4 класико с общим счетом 16:7 и продлила серию без поражений в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» достиг 7 очков, и каталонцы могут стать чемпионами уже в следующем туре.

2. «Динамо» обыграло «Спартак» в дерби в 28-м туре РПЛ – 2:0! Карраскаль забил с пенальти , Глебов – после углового. Ливай и Угальде снова не забили. После этой победы «Динамо» обогнало «Спартак» в таблице.

Во время матча тренер красно-белых возмутился непоставленным пенальти, а после игры не пришел на пресс-конференцию – сорвал голос, крича на судей. Игроки «Спартака» тоже проигнорировали СМИ.

«Факел» проиграл «Локомотиву» (0:1) и вылетел из РПЛ после трех сезонов в высшей лиге.

«Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2), Дзюба сделал ассист и повторил рекорд Лоськова, набрав 255-е очко в чемпионате России. «Рубин» обыграл «Ростов» – 1:0.

3. «Ливерпуль» в 36-м туре АПЛ упустил победу над «Арсеналом» после двух голов в первом тайме – 2:2. Во время матча фанаты «Ливерпуля» освистали Трента Александер-Арнолда, уходящего из клуба свободным агентом.

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Хэму» (0:2) и обновил клубный антирекорд по поражениям в сезоне. «Ньюкасл» обыграл «Челси» (2:0) и поднялся на 3-е место в АПЛ. Все результаты тура – здесь .

4. На турнире в Риме Мирра Андреева, Шнайдер, Соболенко, Осака, Гауфф вышли в 4-й круг, Швентек, Рыбакина, Киз, Пегула, Наварро выбыли. У мужчин в четвертый клуб вышли Медведев, Хачанов, Алькарас, Зверев, а Руне и Циципас выбыли.

5. ЧМ-2025 по хоккею. Финляндия обыграла Францию в овертайме, Канада забила 7 голов Латвии (у Кросби 3 передачи ), Казахстан уступил Германии, США всухую победили Венгрию.

6. Плей-офф НБА. «Оклахома» сравняла счет в серии с «Денвером» (2-2), «Индиана» обыграла «Кливленд» с разницей «+20» (а после первой половины было «+41»! ) и ведет в серии 3-1, лидер «Кавальерс» Митчелл получил травму .

7. Кубок Стэнли. «Флорида» засушила «Торонто» (2:0) и сравняла счет в серии (2-2), Бобровский сыграл на ноль в плей-офф в 5-й раз в карьере. «Даллас» вышел вперед в серии с «Виннипегом» (2-1), выиграв 3-й матч (5:2), Рантанен набрал 1+2 и лидирует в гонке бомбардиров , Хеллибак опять пропустил 5 шайб на выезде.

8. «Наполи» позволил «Интеру» сократить отставание до одного очка по итогам 36-го тура Серии А: команда Конте упустила победу над «Дженоа» (2:2), а миланцы обыграли «Торино» на выезде (2:0).

9. Fan ID введут на Кубке и Суперкубке России для стадионов клубов РПЛ, сообщил Иван Карпов. По другой информации, решение пока не принято: в силовых органах считают дискриминацией применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры.

10. «Аль-Наср» Роналду потерял шансы на чемпионство в Саудовской Аравии после победы «Аль-Иттихада» Бензема. Криштиану упустил 11 трофеев за 2,5 года и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов.

11. «Боруссия» обыграла «Байер» (4:2) и сохранила шансы на попадание в ЛЧ за тур до конца Бундеслиги. Другие итоги тура в Германии – по ссылке .

12. Кубок мира по пляжному футболу. Беларусь уступила Бразилии в финале, Португалия обыграла Сенегал в матче за бронзу.

13. Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» победил «Стрелу-Ак Барс», «Слава» обыграла «Металлург» и другие результаты .

14. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» прервал победную серию «Зенита» (1-2).

15. С футболистки с подозрением на аутизм сняли бан на 6 матчей за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии. Девушка требует извинений от FA – дело вызвало у нее стресс и повлияло на жизнь.

16. Медиалига подарит свыше 2 млн рублей всем шести живым ветеранам ВОВ из Красногорска. Деньги выручат на аукционе ретро-форм.

Цитаты дня .

Алина Загитова: «Поздравляю всех с 85... С 80-летием Великой Победы . Праздновала на работе, чуть-чуть посидела с родными и близкими»

Флик про 4:3 с «Реалом»: «Барселоне» удалось отыграться после 0:2 – и это после 120 минут в Милане. Мне нужно проверить сердце . Нам надо значительно лучше защищаться»

Дзюба об ассисте с «Ахматом»: «Для меня два сегодня. Если вратарь отбивает и тут же добивание – голевая считается во всем мире »

Аморим после 0:2 с «Вест Хэмом»: «Мне стыдно. У «МЮ» проблемы, ответственность на мне. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям »

Тренер «Спартака» Сакич о судействе: «Все эпизоды в пользу «Динамо» . Даже пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил тот, кого не должно было быть на поле»