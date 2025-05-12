  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости
1

«Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости

1. «Барса» отыгралась с 0:2 и победила «Реал» в ярчайшем класико – 4:3! Даже хет-трик Мбаппе с рекордом не помог «Мадриду». Спорных судейских решений в матче набралось на отдельный материал.

«Барселона» в этом сезоне выиграла все 4 класико с общим счетом 16:7 и продлила серию без поражений в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» достиг 7 очков, и каталонцы могут стать чемпионами уже в следующем туре.

2. «Динамо» обыграло «Спартак» в дерби в 28-м туре РПЛ – 2:0! Карраскаль забил с пенальти, Глебов – после углового. Ливай и Угальде снова не забили. После этой победы «Динамо» обогнало «Спартак» в таблице.

Во время матча тренер красно-белых возмутился непоставленным пенальти, а после игры не пришел на пресс-конференцию – сорвал голос, крича на судей. Игроки «Спартака» тоже проигнорировали СМИ.

«Факел» проиграл «Локомотиву» (0:1) и вылетел из РПЛ после трех сезонов в высшей лиге.

«Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2), Дзюба сделал ассист и повторил рекорд Лоськова, набрав 255-е очко в чемпионате России. «Рубин» обыграл «Ростов» – 1:0.

3. «Ливерпуль» в 36-м туре АПЛ упустил победу над «Арсеналом» после двух голов в первом тайме – 2:2. Во время матча фанаты «Ливерпуля» освистали Трента Александер-Арнолда, уходящего из клуба свободным агентом.

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Хэму» (0:2) и обновил клубный антирекорд по поражениям в сезоне. «Ньюкасл» обыграл «Челси» (2:0) и поднялся на 3-е место в АПЛ. Все результаты тура – здесь.

4. На турнире в Риме Мирра Андреева, Шнайдер, Соболенко, Осака, Гауфф вышли в 4-й круг, Швентек, Рыбакина, Киз, Пегула, Наварро выбыли. У мужчин в четвертый клуб вышли Медведев, Хачанов, Алькарас, Зверев, а Руне и Циципас выбыли.

5. ЧМ-2025 по хоккею. Финляндия обыграла Францию в овертайме, Канада забила 7 голов Латвии (у Кросби 3 передачи), Казахстан уступил Германии, США всухую победили Венгрию.

6. Плей-офф НБА. «Оклахома» сравняла счет в серии с «Денвером» (2-2), «Индиана» обыграла «Кливленд» с разницей «+20» (а после первой половины было «+41»!) и ведет в серии 3-1, лидер «Кавальерс» Митчелл получил травму

7. Кубок Стэнли. «Флорида» засушила «Торонто» (2:0) и сравняла счет в серии (2-2), Бобровский сыграл на ноль в плей-офф в 5-й раз в карьере. «Даллас» вышел вперед в серии с «Виннипегом» (2-1), выиграв 3-й матч (5:2), Рантанен набрал 1+2 и лидирует в гонке бомбардиров, Хеллибак опять пропустил 5 шайб на выезде. 

8. «Наполи» позволил «Интеру» сократить отставание до одного очка по итогам 36-го тура Серии А: команда Конте упустила победу над «Дженоа» (2:2), а миланцы обыграли «Торино» на выезде (2:0).

9. Fan ID введут на Кубке и Суперкубке России для стадионов клубов РПЛ, сообщил Иван Карпов. По другой информации, решение пока не принято: в силовых органах считают дискриминацией применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры.

10. «Аль-Наср» Роналду потерял шансы на чемпионство в Саудовской Аравии после победы «Аль-Иттихада» Бензема. Криштиану упустил 11 трофеев за 2,5 года и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов.

11. «Боруссия» обыграла «Байер» (4:2) и сохранила шансы на попадание в ЛЧ за тур до конца Бундеслиги. Другие итоги тура в Германии – по ссылке.

12. Кубок мира по пляжному футболу. Беларусь уступила Бразилии в финале, Португалия обыграла Сенегал в матче за бронзу.

13. Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» победил «Стрелу-Ак Барс», «Слава» обыграла «Металлург» и другие результаты.

14. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» прервал победную серию «Зенита» (1-2).

15. С футболистки с подозрением на аутизм сняли бан на 6 матчей за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии. Девушка требует извинений от FA – дело вызвало у нее стресс и повлияло на жизнь.

16. Медиалига подарит свыше 2 млн рублей всем шести живым ветеранам ВОВ из Красногорска. Деньги выручат на аукционе ретро-форм.

Цитаты дня.

Алина Загитова: «Поздравляю всех с 85... С 80-летием Великой Победы. Праздновала на работе, чуть-чуть посидела с родными и близкими»

Флик про 4:3 с «Реалом»: «Барселоне» удалось отыграться после 0:2 – и это после 120 минут в Милане. Мне нужно проверить сердце. Нам надо значительно лучше защищаться»

Дзюба об ассисте с «Ахматом»: «Для меня два сегодня. Если вратарь отбивает и тут же добивание – голевая считается во всем мире»

Аморим после 0:2 с «Вест Хэмом»: «Мне стыдно. У «МЮ» проблемы, ответственность на мне. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям»

Тренер «Спартака» Сакич о судействе: «Все эпизоды в пользу «Динамо». Даже пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил тот, кого не должно было быть на поле»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе – первый после Саморано игрок «Реала» с хет-триком в класико в Ла Лиге
2754 минуты назад
Черчесов опроверг приглашение в «Динамо»: «Я просто пришел на матч со «Спартаком». Я в 20‑й раз сидел на этом месте»
13сегодня, 02:57
Слот о 2:2 с «Арсеналом»: «Понравилась сила духа «Ливерпуля», мы были близки к победе. Игра не имела особого значения, но на кону был престиж»
3сегодня, 02:24
Экс-судья Итурральде о фоле Тчуамени на Ферране, выбегавшем к воротам «Реала»: «Больше похоже на красную, чем на желтую. Пограничный момент»
31вчера, 22:07
Фанаты «Реала» оскорбляли Муньоса в соцсетях после промаха в класико на 89-й минуте. 21-летний вингер, плакавший после матча, закрыл комментарии
85вчера, 22:04
Жест Станковича в конце матча с «Динамо» не отмечен в протоколе судей. Тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на 2-4 игры, если это попало в протокол делегата («РБ Спорт»)
76вчера, 21:53
Каррагер об уходе Трента: «Большинство игроков «Ливерпуля» хотели бы играть за «Реал», скорее всего. Болельщикам неприятно это слышать. Но футболисты мыслят не так, как фанаты»
24вчера, 21:32
Губерниев про Fan ID на матчах Кубка: «Введут, и довольно быстро. Есть решение, с ним надо считаться. Нет ничего сложного в том, чтобы его оформить. Протестовать можно сколько угодно»
92вчера, 21:30
Невилл об Артете: «Не выиграть за 5 лет ни одного трофея и остаться о главе команды АПЛ – большое достижение. «Арсеналу» не хватает глубины состава – купить одного форварда за 7 сезонов недостаточно»
50вчера, 21:23
У «Реала» и «Барселоны» по 13 побед в последних 30 класико. При Зидане у мадридцев было 6 побед и 2 поражения в 11 матчах, при других тренерах – 7 побед и 11 поражений в 19 играх
25вчера, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
Пятибратов о вылете «Факела» из РПЛ: «Надо дать Шалимову спокойно работать и построить команду к следующему сезону. Он увидел, с кем ему можно идти дальше»
только что
Гусев о двух победах «Динамо»: «Конспекты Лички? Играем совершенно иначе. Это две разные команды»
216 минут назад
Тедеев о том, что «Акрон» остался в РПЛ в дебютном сезоне: «Когда я говорил, что мы не особо смотрим в таблицу и хотим выигрывать в каждом матче — это абсолютная правда»
138 минут назад
Дивеев о 20-летнем Абдулкадырове: «Это будет основной игрок ЦСКА и сборной России. Главное — слушать, когда тебе советуют игроки с опытом»
7сегодня, 03:29
Альба о 0:1 с «Рубином» с голом на 90-й: «Жалко пропускать после углового и всех тех моментов, что были у «Ростова»
1сегодня, 03:15
Рахимов о 12 голах Даку: «Если добавит в концентрации и будет играть все 90 минут на своем уровне, забьет намного больше»
2сегодня, 01:52
2:0 – крупнейшая победа «Динамо» над «Спартаком» на своем поле в чемпионате России. Бело-голубые выиграли всего в 5-й раз
11вчера, 21:59
Экс-судья Федотов о попадании мяча в руку Касересу в штрафной «Динамо»: «Все чисто. Игрок убирал руку вниз, она не отставлена в сторону, расслаблена. Нормальный игровой момент»
25вчера, 21:42
Конте о 2:2: «Наполи» не заслуживал потерять очки – остались горечь и сожаление. «Дженоа» забил дважды при двух ударах в створ, но так бывает в футболе»
1вчера, 21:41
«Не понимаю, куда тут можно выходить, как судят и как команды играют. Соперник один раз подошел к воротам – это не футбол». Защитник «Сочи» Литвинов после 1:1 с «Нефтехимиком»
2вчера, 21:40Видео