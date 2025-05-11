«Барселона» выиграла все 4 класико сезона с общим счетом 16:7. «Реал» впервые проиграл 4 из 4 матчей одному сопернику

«Барселона» победила во всех матчах против «Реала» в этом сезоне.

Команда Ханси Флика одолела мадридцев со счетом 4:3 в 35-м туре Ла Лиги . Также каталонцы выиграли класико в первом круге чемпионата (4:0), в Кубке Испании (3:2) и Суперкубке Испании (5:2). «Реал » еще никогда не проигрывал четыре матча за сезон одному сопернику.