«Барселона» выиграла все 4 класико сезона с общим счетом 16:7. «Реал» впервые проиграл 4 из 4 матчей одному сопернику
«Барселона» победила во всех матчах против «Реала» в этом сезоне.
Команда Ханси Флика одолела мадридцев со счетом 4:3 в 35-м туре Ла Лиги.
Также каталонцы выиграли класико в первом круге чемпионата (4:0), в Кубке Испании (3:2) и Суперкубке Испании (5:2).
«Реал» еще никогда не проигрывал четыре матча за сезон одному сопернику.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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