«Пари НН» вернется на домашний стадион в октябре: «Общая готовность объекта – 95%»

Стало известно, когда «Пари НН» вернется на домашний стадион.

«Ремонтные работы на Стадионе «Совкомбанк Арена» должны быть завершены в августе, после чего планируется реновация газона. Ожидается, что команда вернется на свою домашнюю арену в октябре 2025 года.

В настоящее время на стадионе проводятся работы по восстановлению кровли, покраске несущих конструкций в бело-синие цвета и ремонт подстилобатного пространства в секторе А. Ремонт архитектурной подсветки завершен. На данный момент общая готовность объекта составляет 95%», – сказал директор ГАУ НО Стадион «Нижний Новгород» Валерий Мочалов.

По причине ремонтных работ «Пари НН » проводит домашние матчи на резервных стадионах. Матч 5-го тура Мир РПЛ между с махачкалинским «Динамо» пройдет в Саранске.