Матч окончен
«Челси» проиграл «Ньюкаслу» на выезде – 0:2! Тонали забил на 2-й минуте, Гимараэс – на 90-й, Джексона удалили за удар локтем в лицо Ботману
«Челси» уступил в гостях «Ньюкаслу» (0:2) в 36-м туре АПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сандро Тонали открыл счет на 2-й минуте. Николас Джексон был удален на 35-й за удар локтем в лицо Свену Ботману. Бруно Гимараэс отличился на 90-й.
Премьер-лига. 36 тур
11 мая 11:00, Сент-Джеймс Парк
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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