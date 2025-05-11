«Челси» проиграл «Ньюкаслу» на выезде – 0:2! Тонали забил на 2-й минуте, Гимараэс – на 90-й, Джексона удалили за удар локтем в лицо Ботману

«Челси» уступил в гостях «Ньюкаслу» (0:2) в 36-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сандро Тонали открыл счет на 2-й минуте. Николас Джексон был удален на 35-й за удар локтем в лицо Свену Ботману. Бруно Гимараэс отличился на 90-й.

Премьер-лига. 36 тур 11 мая 11:00, Сент-Джеймс Парк Ньюкасл Завершен 2 - 0 - xG - Челси Матч окончен Бруно Гимараэс Лонгстафф 90’ +4’ Исак Уилсон 90’ +4’ 90’ +3’ Колуилл Бруно Гимараэс

90’ Крафт 89’ Бруно Гимараэс 84’ 75’ Лавия Гюсто 75’ Чалоба Санчо Гордон Крафт 65’ Дж. Мерфи 64’ Ботман Майли 55’ Шер 53’ 46’ Мадуэке Джеймс 2 тайм Перерыв 45’ +5’ Фернандес 39’ Мареска 35’ Джексон Тонали

2’ Ньюкасл Поуп, Берн, Ботман, Шер, Барнс, Гордон, Ливраменто, Тонали, Бруно Гимараэс, Дж. Мерфи, Исак, Дубравка, Радди, Ласселс, Крафт, Лонгстафф, Майли, Уилсон, Осула, Нив Запасные: Ласселс, Осула, Нив, Ботман, Гордон, Радди, Бруно Гимараэс, Дубравка, Исак 1 тайм Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Кайседо, Фернандес, Лавия, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Джеймс, Гюсто, Ачимпонг, Дьюзбери-Холл, Санчо, Джордж Запасные: Ласселс, Осула, Нив, Ботман, Гордон, Радди, Бруно Гимараэс, Дубравка, Исак

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