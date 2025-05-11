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«Наполи» на одно очко опережает «Интер» за два тура до завершения Серии А. Команда Конте не проигрывает с февраля

«Наполи» позволил «Интеру» сократить отставание по итогам 36-го тура Серии А.

Команда Антонио Конте сегодня сыграла вничью с «Дженоа» (2:2), а миланцы обыграли «Торино» (2:0).

«Наполи», не проигрывающий 10 матчей, набрал 78 очков и лидирует в чемпионате Италии. «Интер» отстает на один балл.

Следом идут «Аталанта» (68), «Ювентус» (64), «Лацио» (64), «Рома» (63), «Болонья» (62), «Милан» (60) и «Фиорентина» (59).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
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