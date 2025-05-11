«Наполи» на одно очко опережает «Интер» за два тура до завершения Серии А. Команда Конте не проигрывает с февраля
«Наполи» позволил «Интеру» сократить отставание по итогам 36-го тура Серии А.
Команда Антонио Конте сегодня сыграла вничью с «Дженоа» (2:2), а миланцы обыграли «Торино» (2:0).
«Наполи», не проигрывающий 10 матчей, набрал 78 очков и лидирует в чемпионате Италии. «Интер» отстает на один балл.
Следом идут «Аталанта» (68), «Ювентус» (64), «Лацио» (64), «Рома» (63), «Болонья» (62), «Милан» (60) и «Фиорентина» (59).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости