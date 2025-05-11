«Наполи» на одно очко опережает «Интер» за два тура до завершения Серии А. Команда Конте не проигрывает с февраля

«Наполи» позволил «Интеру» сократить отставание по итогам 36-го тура Серии А.

Команда Антонио Конте сегодня сыграла вничью с «Дженоа» (2:2), а миланцы обыграли «Торино» (2:0).

«Наполи », не проигрывающий 10 матчей, набрал 78 очков и лидирует в чемпионате Италии. «Интер » отстает на один балл.

Следом идут «Аталанта » (68), «Ювентус » (64), «Лацио » (64), «Рома» (63), «Болонья» (62), «Милан» (60) и «Фиорентина» (59).