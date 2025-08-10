«Кисляк, Мойзес, Обляков и Круговой похожи на Роналду, потому что играют всегда. Они реальные профессионалы». Экс-диетолог Криштиану об игроках ЦСКА
Бывший диетолог Криштиану Роналду сравнил игроков ЦСКА с португальским форвардом.
Хосе Блеса начал работать с армейцами после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.
«Матвей Кисляк, Мойзес, а также Иван Обляков являются самыми сильными по физике в ЦСКА. Они и Круговой похожи на Роналду, потому что они играют всегда.
Они реальные профессионалы. Но не стал бы выделять только их, потому что у нас и другие футболисты работают отлично», – сказал Блеса.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
