  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим после 0:2 с «Вест Хэмом»: «Мне стыдно. У «МЮ» проблемы с психологией, ответственность на мне. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям»
27

Аморим после 0:2 с «Вест Хэмом»: «Мне стыдно. У «МЮ» проблемы с психологией, ответственность на мне. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям»

Рубен Аморим считает, что неудачи «МЮ» связаны с психологическими проблемами.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в домашнем матче 36-го тура АПЛ и опустился на 16-е место в турнирной таблице.

– Больше всего меня беспокоит ощущение, что все в порядке – мы не можем кардинально изменить свою позицию , так что все в порядке. На данный момент это самая большая проблема в нашем клубе, потому что мы теряем ощущение, что мы сильный клуб, и что поражение дома сродни концу света. Я считаю, что это самая большая проблема нашего клуба.

– Что вы чувствуете?

– То, что должен чувствовать себя тренер «Манчестер Юнайтед» в такой ситуации – мне стыдно. И с этим трудно смириться. Каждый должен серьезно задуматься о многом.

Все думают о финале [Лиги Европы], но финал в данный момент не является главной проблемой для нашего клуба – у нас есть более важные задачи, и мы должны многое изменить в конце сезона.

Я не буду говорить о культуре, но мне кажется, что это самое опасное чувство, которое можно испытывать в большом клубе.

Это другой турнир, и хотя в Лиге Европы мы играем не так уж хорошо, у нас есть некоторая настойчивость – мы не можем проиграть, мы должны выигрывать и находим способ это делать. Если у «Атлетика» удаление, мы этим пользуемся, мы очень сосредоточены. И вы видите эти игры в Премьер-лиге – иногда мы не сосредоточены. У нас нет ощущения, что нам нужна победа, чтобы пройти в следующий этап, как в Лиге Европы. Поэтому у нашей команды проблемы с психологией.

Этому нет объяснения, независимо от контекста. И я говорю, что несу самую большую ответственность за это. Нам нужно многое изменить за лето.

– Вы имеете в виду изменения в составе?

– Я не знаю и не хочу говорить об игроках. Я говорю о себе. Я говорю о культуре в клубе и в команде. Мне кажется, это то, что нам нужно изменить. Летом нам нужно стать по-настоящему сильными и смелыми. Следующий сезон не будет таким, как этот, если мы так начнем. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям.

Честно говоря, финал меня не волнует. Это, безусловно, самая незначительная проблема нашего клуба. Нам нужно изменить нечто более серьезное, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» при Амориме выиграл 6 из 25 матчей в АПЛ и набирает меньше очка за тур
38сегодня, 15:50
У «МЮ» 7 матчей без побед в АПЛ – 5 поражений и 2 ничьих
3сегодня, 15:42
«МЮ» проиграл 17 матчей в сезоне АПЛ и обновил клубный антирекорд. Команда опустилась на 16-е место в таблице
8сегодня, 15:40
Главные новости
Шалимов о вылете «Факела» из РПЛ: «Виноваты перед болельщиками, рассчитывали на другое. Нужно сыграть оставшиеся две игры по-мужски, чтобы смотреть в глаза друг другу, не опуская голову»
15 минут назад
«Арсенал» не побеждает 5 матчей – 3 поражения, 2 ничьих. Дальше – «Ньюкасл»
46 минут назад
Трента освистали на «Энфилде» при выходе на замену в матче с «Арсеналом». Защитник уходит из «Ливерпуля» свободным агентом
3013 минут назад
«Арсенал» на 2 очка опережает «Ньюкасл», на 3 – «Ман Сити», на 4 – «Челси» и «Астон Виллу», на 5 – «Ноттингем». Эти клубы претендуют на место в ЛЧ за два тура до завершения АПЛ
1018 минут назад
«Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом» после двух голов в первом тайме – 2:2. Мерино удалили на 79-й
4228 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», «Челси» уступил «Ньюкаслу»
49128 минут назад
Флик про 4:3 с «Реалом»: «Барселоне» удалось отыграться после 0:2 – и это после 120 минут в Милане. Мне нужно проверить сердце. Нам надо значительно лучше защищаться»
8632 минуты назад
У Рафиньи 5 голов и 2 ассиста в четырех класико сезона. В XXI веке только Месси набирал больше очков в играх с «Реалом» в сезоне
3136 минут назад
Анчелотти про 3:4 с «Барселоной»: «Реал» хорошо атаковал и мог забить больше, но поплатился за ошибки. Не стоит забывать, что мы остались без 5 защитников»
10649 минут назад
«Динамо» – «Спартак». 2:0 – Глебов забил после углового, Карраскаль – с пенальти! Онлайн-трансляция
25049 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о вылете «Факела» после поражения от «Локо»: «Безусловно, жаль. Желаю Воронежу и команде скорейшего возвращения. Но мы сегодня заслужили победу»
213 минут назад
Судья Брих травмировался перед матчем ПАОК – АЕК, его пришлось заменить на ВАР-ассистента
14 минут назадВидео
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд забил 4 гола «Байеру», «Айнтрахт» и «Санкт-Паули» сыграли 2:2, «Штутгарт» принимает «Аугсбург»
1824 минуты назадLive
Мерино получил вторую желтую на 79-й минуте игры с «Ливерпулем». Хавбек «Арсенала» потерял мяч у штрафной и сбил Нуньеса
325 минут назадФото
«Торино» – «Интер». 0:2 – Аслани забил с пенальти. Онлайн-трансляция
1825 минут назадLive
«Алания» Гогниева вылетела из Первой лиги
1055 минут назад
LEON Вторая лига А. «Ленинградец» сыграл вничью с «Волгарем», «Спартак» Кострома победил «Родину-2»
сегодня, 16:54
Первая лига. «Урал» победил «Уфу», «Торпедо» обыграло «Шинник», «Ротор» разгромил «КАМАЗ»
29сегодня, 16:53
Чемпионат Нидерландов. ПСВ вырвал победу у «Фейеноорда» в гостях, «Аякс» крупно проиграл НЕК
5сегодня, 16:39
«Рубин» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
5сегодня, 15:35