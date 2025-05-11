Аморим после 0:2 с «Вест Хэмом»: «Мне стыдно. У «МЮ» проблемы с психологией, ответственность на мне. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям»

Рубен Аморим считает, что неудачи «МЮ» связаны с психологическими проблемами.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму » в домашнем матче 36-го тура АПЛ и опустился на 16-е место в турнирной таблице.

– Больше всего меня беспокоит ощущение, что все в порядке – мы не можем кардинально изменить свою позицию , так что все в порядке. На данный момент это самая большая проблема в нашем клубе, потому что мы теряем ощущение, что мы сильный клуб, и что поражение дома сродни концу света. Я считаю, что это самая большая проблема нашего клуба.

– Что вы чувствуете?

– То, что должен чувствовать себя тренер «Манчестер Юнайтед» в такой ситуации – мне стыдно. И с этим трудно смириться. Каждый должен серьезно задуматься о многом.

Все думают о финале [Лиги Европы ], но финал в данный момент не является главной проблемой для нашего клуба – у нас есть более важные задачи, и мы должны многое изменить в конце сезона.

Я не буду говорить о культуре, но мне кажется, что это самое опасное чувство, которое можно испытывать в большом клубе.

Это другой турнир, и хотя в Лиге Европы мы играем не так уж хорошо, у нас есть некоторая настойчивость – мы не можем проиграть, мы должны выигрывать и находим способ это делать. Если у «Атлетика» удаление, мы этим пользуемся, мы очень сосредоточены. И вы видите эти игры в Премьер-лиге – иногда мы не сосредоточены. У нас нет ощущения, что нам нужна победа, чтобы пройти в следующий этап, как в Лиге Европы. Поэтому у нашей команды проблемы с психологией.

Этому нет объяснения, независимо от контекста. И я говорю, что несу самую большую ответственность за это. Нам нужно многое изменить за лето.

– Вы имеете в виду изменения в составе?

– Я не знаю и не хочу говорить об игроках. Я говорю о себе. Я говорю о культуре в клубе и в команде. Мне кажется, это то, что нам нужно изменить. Летом нам нужно стать по-настоящему сильными и смелыми. Следующий сезон не будет таким, как этот, если мы так начнем. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям.

Честно говоря, финал меня не волнует. Это, безусловно, самая незначительная проблема нашего клуба. Нам нужно изменить нечто более серьезное, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».