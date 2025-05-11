Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» прервал победную серию «Зенита» (1-2)
Сегодня, 11 мая, состоялся один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» на домашней арене прервал 25-матчевую серию побед «Зенита» и сократил отставание в противостоянии (86:76, 1-2).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 4 побед)
«Зенит» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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