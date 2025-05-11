Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» прервал победную серию «Зенита» (1-2)

Сегодня, 11 мая, состоялся один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань » на домашней арене прервал 25-матчевую серию побед «Зенита » и сократил отставание в противостоянии (86:76, 1-2).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Зенит» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.