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Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» прервал победную серию «Зенита» (1-2)

Сегодня, 11 мая, состоялся один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» на домашней арене прервал 25-матчевую серию побед «Зенита» и сократил отставание в противостоянии (86:76, 1-2).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Зенит» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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