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Кубок мира по пляжному футболу. Беларусь сыграет с Бразилией в финале, Сенегал против Португалии в матче за бронзу

Беларусь сыграет с Бразилией в финале Кубка мира по пляжному футболу.

11 мая пройдут решающие матчи турнира.

Кубок мира по пляжному футболу-2025

Виктория, Сейшельские острова

Финал

Беларусь – Бразилия – 18.30

Матч за 3-е место

Сенегал – Португалия – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
пляжный футбол
Кубок мира
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