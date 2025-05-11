Кубок мира по пляжному футболу. Беларусь сыграет с Бразилией в финале, Сенегал против Португалии в матче за бронзу
Беларусь сыграет с Бразилией в финале Кубка мира по пляжному футболу.
11 мая пройдут решающие матчи турнира.
Кубок мира по пляжному футболу-2025
Виктория, Сейшельские острова
Финал
Беларусь – Бразилия – 18.30
Матч за 3-е место
Сенегал – Португалия – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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