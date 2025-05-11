С футболистки с подозрением на аутизм сняли бан на 6 матчей за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии. Девушка требует извинений от FA – дело вызвало у нее стресс и повлияло на жизнь
Напомним, в октябре 2024 года 17-летнюю спортсменку обвинили в том, что она спросила у игрока-трансгендера из команды соперника, является ли она мужчиной. Отмечается, что девушка говорила «не приходи сюда больше» и «это мужчина» в адрес оппонента во время предсезонного матча в июле. Также девушка указала, что у соперника «есть борода».
Футболистка с подозрением на аутизм была признана виновной в дискриминации и дисквалифицирована на 6 матчей (4 из них – условно). Ей грозил бан на срок до 12 игр.
Сейчас стало известно, что наказание было отменено после апелляции, девушка также потребовала извинений со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).
«Это было стрессом и определенно сильно повлияло на мою обычную жизнь. В конце концов, это было бессмысленно, и у FA не было причин подвергать меня всему этому.
Они сказали, что я больше не виновна, сняли с меня обвинения и очистили мое досье. Я была очень расстроена. В моем досье было указано, что меня обвиняют в неправомерном поведении, и я не хотела, чтобы это оставалось там. Я знала, что я невиновна, поэтому подала апелляцию.
Я хотела бы, чтобы FA извинилась за то, как они со мной обращались... Это было очень долгое, затянувшееся дело, и для этого не было никаких причин», – сказала Керис Вон.
Ранее FA заявила: «Мы можем подтвердить, что это дисциплинарное дело закрыто, поскольку заявитель решил отказаться от процесса по личным причинам».
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