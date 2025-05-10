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Рим (WTA). 3-й круг. Киз играет со Стернс, Шнайдер встретится с Кристиан, Швентек – с Коллинс, Паолини – с Жабер, Осака – с Мертенс

Диана Шнайдер сыграет с Жаклин Кристиан в третьем круге в Риме.

Ига Швентек встретится с Даниэль Коллинс.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL D’Italia

Рим, Италия

6 – 18 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 6 009 593 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoОткрытый чемпионат Италии
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