«Барселона» на 7 очков оторвалась от «Реала» в Ла Лиге и может стать чемпионом в следующем туре
«Барселона» имеет шансы выиграть Ла Лигу уже на следующей неделе.
Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Реал» (4:3) в 35-м туре и оторвалась от него на 7 очков в турнирной таблице – 82 против 75. «Атлетико» каталонцы опережают на 12 баллов.
До завершения чемпионата Испании остается три тура. Таким образом, уже в середине ближайшей недели «блауграна» может завоевать чемпионство, если обыграет «Эспаньол» либо если «Реал» потеряет очки в игре с «Мальоркой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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