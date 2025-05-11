«Барселона» на 7 очков оторвалась от «Реала» в Ла Лиге и может стать чемпионом в следующем туре

«Барселона» имеет шансы выиграть Ла Лигу уже на следующей неделе.

Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Реал » (4:3) в 35-м туре и оторвалась от него на 7 очков в турнирной таблице – 82 против 75. «Атлетико » каталонцы опережают на 12 баллов.

До завершения чемпионата Испании остается три тура. Таким образом, уже в середине ближайшей недели «блауграна» может завоевать чемпионство, если обыграет «Эспаньол» либо если «Реал» потеряет очки в игре с «Мальоркой».