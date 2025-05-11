«Динамо» забило «Спартаку» с пенальти за фол Рябчука на Гладышеве. Защитник потянул форварда за футболку на угловом

«Динамо» забило «Спартаку» с пенальти в матче 28-го тура Мир РПЛ.

На 4-й минуте защитник красно-белых Олег Рябчук схватил за футболку Ярослава Гладышева , пытавшегося нанести удар после подачи с углового, и потянул на себя. Форвард «Динамо » не попал по мячу.

Главный судья Алексей Сухой позволил продолжить игру, но спустя несколько десятков секунд свистнул и отправился смотреть повтор, после чего назначил одиннадцатиметровый.

Хорхе Карраскаль нанес точный удар и открыл счет в матче – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»