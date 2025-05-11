«Динамо» забило «Спартаку» с пенальти за фол Рябчука на Гладышеве. Защитник потянул форварда за футболку на угловом
«Динамо» забило «Спартаку» с пенальти в матче 28-го тура Мир РПЛ.
На 4-й минуте защитник красно-белых Олег Рябчук схватил за футболку Ярослава Гладышева, пытавшегося нанести удар после подачи с углового, и потянул на себя. Форвард «Динамо» не попал по мячу.
Главный судья Алексей Сухой позволил продолжить игру, но спустя несколько десятков секунд свистнул и отправился смотреть повтор, после чего назначил одиннадцатиметровый.
Хорхе Карраскаль нанес точный удар и открыл счет в матче – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости