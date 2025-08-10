Абаскаль готов вернуться в «Спартак»: «Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1»

Гильермо Абаскаль заявил о готовности вернуться в «Спартак».

Бывший главный тренер «Спартака » прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре Мир РПЛ .

«Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1.

Готов ли вернуться в «Спартак»? Всегда», – сказал Абаскаль , тренирующий мексиканский «Атлетико Сан-Луис ».