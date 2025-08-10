Абаскаль готов вернуться в «Спартак»: «Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1»
Гильермо Абаскаль заявил о готовности вернуться в «Спартак».
Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре Мир РПЛ.
«Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1.
Готов ли вернуться в «Спартак»? Всегда», – сказал Абаскаль, тренирующий мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31236 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
