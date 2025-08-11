  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первая лига. «Торпедо» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Факел» в гостях у «КАМАЗа»
21

Первая лига. «Торпедо» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Факел» в гостях у «КАМАЗа»

В Первой лиге проходят матчи 4-го тура.

В субботу «Черноморец» сыграл вничью с «Соколом» (1:1).

В воскресенье «Урал» на выезде победил «Енисей» (2:0).

В понедельник «Торпедо» примет «Спартак» из Костромы, «Факел» проведет гостевой матч с «КАМАЗом».

PARI Первая лига

4-й тур

Первая лига. 4 тур
11 августа 16:00, Арена Химки
Торпедо
Не начался
Спартак Кострома
Первая лига. 4 тур
11 августа 17:00, стадион КАМАЗ
КАМАЗ
Не начался
Факел
Первая лига. 4 тур
9 августа 12:00, Центральный
Челябинск
Завершен
1 - 0
Волга Ульяновск
Матч окончен
89’
Пшенников
Кертанов   Палкин
85’
Гаджимурадов   Носов
85’
84’
Новиков   Рахманов
83’
Красильниченко
71’
Каменщиков   Пшенников
68’
Каменщиков
Эза   Урванцев
67’
65’
Уридия  
65’
Мурза   Гершун
59’
Ковалев
Левин   Гапечкин
53’
Комиссаров   Пушкарев
53’
46’
Козлов   Руденко
2тайм
Перерыв
32’
Хабибуллин
Гудков
22’
  Эза
6’
Челябинск
Тусеев, Кочиев, Жиров, Гудков, Левин, Комиссаров, Кертанов, Самойлов, Эза, Гаджимурадов, Жамалетдинов
Запасные: Палкин, Першин, Емельянов, Новиков, Гатин, Гапечкин, Никитенков, Носов, Задирака, Пушкарев, Урванцев
1тайм
Волга Ульяновск:
Кеняйкин, Красильниченко, Ибрагимов, Ковалев, Хабибуллин, Мурза, Козлов, Умников, Каменщиков, Новиков, Уридия
Запасные: Шайхутдинов, Кокоев, Гершун, Пшенников, Рахманов, Ларионов, Зубенко, Руденко, Гуца
Подробнее
Первая лига. 4 тур
9 августа 15:00, Локомотив
Сокол
Завершен
1 - 1
Черноморец
Матч окончен
85’
Жигулев
Лазарев
82’
79’
Алиев   Кухарчук
79’
Стоцкий   Пузанов
Бутаев   Шайхтдинов
74’
Киреенко   Грибов
73’
73’
Касимов   Жигулев
66’
Ложкин   Горелов
Дауров   Синяк
64’
Ермолин  
64’
2тайм
Перерыв
32’
  Алиев
  Шпитальный
8’
Сокол
Левашов, Печенкин, Ковачевич, Чуриков, Бутаев, Дауров, Лазарев, Глойдман, Ермолин, Шпитальный, Киреенко
Запасные: Киреенко, Бутаев, Bykov, Мухин, Дауров, Крайков, Доля
1тайм
Черноморец:
Штепа, Плиев, Кирш, Черов, Стоцкий, Зарыпбеков, Николаев, Морозов, Ложкин, Касимов, Алиев
Запасные: Касимов, Тоневицкий, Жилкин, Родионов, Тарба, Стоцкий, Ложкин, Алиев, Матюша, Крачковский
Подробнее
Первая лига. 4 тур
9 августа 15:30, Арена Химки
Родина
Завершен
1 - 1
Арсенал Тула
Матч окончен
  Максименко
90’
+2’
Гордюшенко   Егорычев
76’
Ушатов   Тимошенко
76’
75’
Цараев   Брнович
75’
Липовой   Горбунов
63’
Исаенко   Москаленчик
Бирюков   Бессмертный
60’
Arseni Sokol   Pape Bacary Guèye
60’
58’
Алинви   Раздорских
58’
Калмыков   Джуранович
Koryan  
48’
47’
Аванесян
2тайм
Перерыв
35’
  Алинви
Фищенко
30’
21’
Большаков
Родина
Свинов, Arseni Sokol, Miha Križan, Мещанинов, Гогличидзе, Фищенко, Ушатов, Бирюков, Koryan, Максименко, Гордюшенко
Запасные: Гордюшенко, Arseni Sokol, Бирюков, Ушатов
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Алинви, Аванесян, Липовой, Цараев, Калмыков, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Калмыков, Липовой, Алинви, Исаенко
Подробнее
Первая лига. 4 тур
10 августа 07:00, стадион Центральный Красноярск
Енисей
Завершен
0 - 2
Урал
Матч окончен
90’
+3’
  Секулич
90’
+2’
Селихов
88’
Акбашев   Бондарев
88’
Железнов   Харин
Чуканов   Кротов
84’
Зазвонкин   Огиенко
79’
Гилязетдинов  
78’
Канаплин   Надольский
78’
Ratkovič   Окладников
77’
70’
  Акбашев
59’
Мосин   Ишков
59’
Марков   Секулич
2тайм
Перерыв
Енисей
Шамов, Гилязетдинов, Богатырев, Иллой-Айет, Масловский, Ivanov, Чуканов, Мазурин, Зазвонкин, Ratkovič, Канаплин
Запасные: Окладников, Огиенко, Кротов, Надольский
1тайм
Урал:
Селихов, Бегич, Бардачев, Итало, Аюпов, Сунгатулин, Акбашев, Железнов, Мосин, Марков, Малькевич
Запасные: Ар. Мамин, Опарин, Бондарев, Ал. Мамин, Маргасов, Ишков, Секулич, Харин, Воронов, Прищепа, Каштанов
Подробнее
Первая лига. 4 тур
10 августа 07:00, им. Ленина
СКА Хабаровск
Завершен
1 - 1
Чайка
Матч окончен
Алиев  
81’
Гаглоев
80’
79’
  Криушичев
75’
71’
  Филев
70’
Ищенко   Гуляев
69’
Библик   Филев
Янов   Гаглоев
69’
Багиев   Болатаев
69’
Алкалде   Кутовой
69’
  Алиев
65’
Гурциев   Тур
62’
55’
Иванников
Багиев
47’
46’
Каптилович   Иванов
45’
Маркелов   Петин
2тайм
Перерыв
СКА Хабаровск
Имамов, Гурбан, Гребенкин, Шавлохов, Носков, Анисимов, Багиев, Гурциев, Янов, Алкалде, Алиев
Запасные: Болатаев, Кутовой, Гаглоев, Тур
1тайм
Чайка:
Фадеев, Маркелов, Рогочий, Крутовских, Иванников, Столяров, Каптилович, Пополитов, Библик, Ищенко
Запасные: Криушичев, Петин, Гуляев, Иванов, Филев
Подробнее
Первая лига. 4 тур
10 августа 11:00, Шинник
Шинник
Завершен
0 - 2
Нефтехимик
Матч окончен
Корнюшин   Косогоров
90’
+1’
Маляров
85’
81’
Моисеев   Arseni Budylin
79’
Родин   Кантария
79’
Магомедов   Котик
75’
Никитин   Шадринцев
Мартовой   Самойлов
69’
64’
  Магомедов
58’
Сухомлинов   Шильцов
Порохов   Шипунов
46’
2тайм
Перерыв
35’
  Магомедов
9’
Сухомлинов
Шинник
Митров, Котин, Лысцов, Карпов, Корнюшин, Ланин, Куль, Маляров, Мартовой, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Рукас, Голубев, Малахов, Шипунов, Исмагилов, Косогоров, Щелкунов, Миронов, Вамбольт, Нафиков, Самойлов
1тайм
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Ширяев, Никитин, Кокоев, Родин, Моисеев, Сухомлинов, Магомедов
Запасные: Кантария, Arseni Budylin, Кашинцев, Шадринцев, Котик, Шильцов
Подробнее
Первая лига. 4 тур
10 августа 15:30, Волгоград-Арена
Ротор
Завершен
1 - 0
Уфа
Матч окончен
Мальцев   Клещенко
90’
+3’
Храмцов
90’
+2’
85’
Агеян
Шильников   Семенов
84’
Сафронов   Сасин
84’
82’
Исаев
80’
78’
Emil Mayorov
75’
Мацхарашвили  
75’
Юсупов   Emil Mayorov
Бардыбахин
74’
67’
Троянов
62’
Ахатов   Чимези Олуебубе
62’
Минатулаев   Карпук
 
59’
  Лаврищев
59’
47’
Юсупов
2тайм
Перерыв
Фомин
43’
  Сафронов
33’
11’
Кутин   Хомуха
Ротор
Чагров, Храмцов, Покидышев, Фомин, Бардыбахин, Шильников, Stanislav Makarov, Сафронов, Мальцев
Запасные: Литвенок, Никишин, Харлан, Клещенко, Швецов, Азнауров, Сугробов, Хохлачев, Лаврищев, Сасин, Семенов
1тайм
Уфа:
Беленов, Хабалов, Шляков, Кутин, Троянов, Юсупов, Исаев, Мацхарашвили, Агеян, Минатулаев, Ахатов
Запасные: Озманов, Чернов, Гыстаров, Карпук, Чимези Олуебубе, Хомуха, Ilya Khanenko, Лукьянов, Emil Mayorov
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27523 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЕнисей
logoУрал
logoЧайка Песчанокопское
logoПервая лига
logoРодина Москва
logoАрсенал Тула
logoФК Челябинск
logoСКА Хабаровск
logoЧерноморец Новороссийск
logoВолга Ульяновск
logoСокол
logoТорпедо
logoУфа
logoШинник
logoРотор
logoНефтехимик
logoСпартак Кострома
logoФакел
logoКАМАЗ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
54 минуты назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
99 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
1911 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1744 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
45 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4453 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
2 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
7 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
323 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1132 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
346 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
659 минут назад
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01