Первая лига. «Торпедо» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Факел» в гостях у «КАМАЗа»

В Первой лиге проходят матчи 4-го тура.
В субботу «Черноморец» сыграл вничью с «Соколом» (1:1).
В воскресенье «Урал» на выезде победил «Енисей» (2:0).
В понедельник «Торпедо» примет «Спартак» из Костромы, «Факел» проведет гостевой матч с «КАМАЗом».
PARI Первая лига
4-й тур
Челябинск
Тусеев, Кочиев, Жиров, Гудков, Левин, Комиссаров, Кертанов, Самойлов, Эза, Гаджимурадов, Жамалетдинов
Запасные: Палкин, Першин, Емельянов, Новиков, Гатин, Гапечкин, Никитенков, Носов, Задирака, Пушкарев, Урванцев
Волга Ульяновск:
Кеняйкин, Красильниченко, Ибрагимов, Ковалев, Хабибуллин, Мурза, Козлов, Умников, Каменщиков, Новиков, Уридия
Запасные: Шайхутдинов, Кокоев, Гершун, Пшенников, Рахманов, Ларионов, Зубенко, Руденко, Гуца
Сокол
Левашов, Печенкин, Ковачевич, Чуриков, Бутаев, Дауров, Лазарев, Глойдман, Ермолин, Шпитальный, Киреенко
Запасные: Киреенко, Бутаев, Bykov, Мухин, Дауров, Крайков, Доля
Черноморец:
Штепа, Плиев, Кирш, Черов, Стоцкий, Зарыпбеков, Николаев, Морозов, Ложкин, Касимов, Алиев
Запасные: Касимов, Тоневицкий, Жилкин, Родионов, Тарба, Стоцкий, Ложкин, Алиев, Матюша, Крачковский
Arseni Sokol Pape Bacary Guèye
Родина
Свинов, Arseni Sokol, Miha Križan, Мещанинов, Гогличидзе, Фищенко, Ушатов, Бирюков, Koryan, Максименко, Гордюшенко
Запасные: Гордюшенко, Arseni Sokol, Бирюков, Ушатов
Арсенал Тула:
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Алинви, Аванесян, Липовой, Цараев, Калмыков, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Калмыков, Липовой, Алинви, Исаенко
Енисей
Шамов, Гилязетдинов, Богатырев, Иллой-Айет, Масловский, Ivanov, Чуканов, Мазурин, Зазвонкин, Ratkovič, Канаплин
Запасные: Окладников, Огиенко, Кротов, Надольский
Урал:
Селихов, Бегич, Бардачев, Итало, Аюпов, Сунгатулин, Акбашев, Железнов, Мосин, Марков, Малькевич
Запасные: Ар. Мамин, Опарин, Бондарев, Ал. Мамин, Маргасов, Ишков, Секулич, Харин, Воронов, Прищепа, Каштанов
СКА Хабаровск
Имамов, Гурбан, Гребенкин, Шавлохов, Носков, Анисимов, Багиев, Гурциев, Янов, Алкалде, Алиев
Запасные: Болатаев, Кутовой, Гаглоев, Тур
Чайка:
Фадеев, Маркелов, Рогочий, Крутовских, Иванников, Столяров, Каптилович, Пополитов, Библик, Ищенко
Запасные: Криушичев, Петин, Гуляев, Иванов, Филев
Шинник
Митров, Котин, Лысцов, Карпов, Корнюшин, Ланин, Куль, Маляров, Мартовой, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Рукас, Голубев, Малахов, Шипунов, Исмагилов, Косогоров, Щелкунов, Миронов, Вамбольт, Нафиков, Самойлов
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Ширяев, Никитин, Кокоев, Родин, Моисеев, Сухомлинов, Магомедов
Запасные: Кантария, Arseni Budylin, Кашинцев, Шадринцев, Котик, Шильцов
Ротор
Чагров, Храмцов, Покидышев, Фомин, Бардыбахин, Шильников, Stanislav Makarov, Сафронов, Мальцев
Запасные: Литвенок, Никишин, Харлан, Клещенко, Швецов, Азнауров, Сугробов, Хохлачев, Лаврищев, Сасин, Семенов
Уфа:
Беленов, Хабалов, Шляков, Кутин, Троянов, Юсупов, Исаев, Мацхарашвили, Агеян, Минатулаев, Ахатов
Запасные: Озманов, Чернов, Гыстаров, Карпук, Чимези Олуебубе, Хомуха, Ilya Khanenko, Лукьянов, Emil Mayorov
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
