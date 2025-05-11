«Аль-Наср» Роналду потерял шансы на чемпионство. Криштиану упустил 11 трофеев за 2,5 года и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов
Криштиану Роналду снова не смог стать чемпионом Саудовской Аравии.
«Аль-Иттихад», лидирующий в таблице, сегодня разгромил «Аль-Фейху» (3:0) в 31-м туре и оторвался от «Аль-Насра», за который выступает португалец, на 14 очков. Несмотря на то, что у клуба из Эр-Рияда еще есть игра в запасе, шансы на титул уже упущены.
Это одиннадцатый проигранный «Аль-Насром» турнир с момента подписания Роналду. За два с половиной года команде не удалось победить ни в чемпионате Саудовской Аравии, ни в Лиге чемпионов Азии, ни в Кубке короля, ни в Суперкубке.
После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл одно соревнование – Кубок арабских чемпионов, считающийся товарищеским турниром. За это время с командой работали такие специалисты, как Руди Гарсия, Луиш Каштру, Стефано Пиоли.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости