«Аль-Наср» Роналду потерял шансы на чемпионство. Криштиану упустил 11 трофеев за 2,5 года и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов

Криштиану Роналду снова не смог стать чемпионом Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад », лидирующий в таблице, сегодня разгромил «Аль-Фейху» (3:0) в 31-м туре и оторвался от «Аль-Насра », за который выступает португалец, на 14 очков. Несмотря на то, что у клуба из Эр-Рияда еще есть игра в запасе, шансы на титул уже упущены.

Это одиннадцатый проигранный «Аль-Насром» турнир с момента подписания Роналду . За два с половиной года команде не удалось победить ни в чемпионате Саудовской Аравии, ни в Лиге чемпионов Азии , ни в Кубке короля, ни в Суперкубке.

После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл одно соревнование – Кубок арабских чемпионов, считающийся товарищеским турниром. За это время с командой работали такие специалисты, как Руди Гарсия, Луиш Каштру, Стефано Пиоли .