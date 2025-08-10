Аморим о Шешко: «У него подходящий для «МЮ» характер и большой потенциал. Беньямин хорошо играет в воздухе, врывается в зоны и обращается с мячом. Я очень рад его приходу»

Рубен Аморим высказался о трансфере Беньямина Шешко.

«Манчестер Юнайтед» приобрел нападающего у «Лейпцига» за 76,5+8,5 миллиона евро.

«У него есть все необходимые нам характеристики.

Бен – игрок, которого, учитывая всю имеющуюся у нас информацию, нам придется заставлять перестать работать, а не наоборот! Это тоже важно. Он очень молод. Он хорошо играет в воздухе, врывается в зоны и обращается с мячом. Я думаю, у него большой потенциал.

Думаю, он может значительно прибавить и, безусловно, будет чувствовать себя в нашем клубе как дома.

У него подходящий для нашей команды характер, поэтому я очень рад его приходу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».