Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 36-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Саутгемптоном».
В воскресенье «Челси» встретится на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» сразится дома с «Арсеналом».
Чемпионат Англии
36-й тур
10 мая 14:00, Крэйвен Коттэдж
10 мая 14:00, Портман Роуд
10 мая 14:00, Сент-Мэри
Не начался
-xG-
10 мая 14:00, Молинью
Не начался
-xG-
10 мая 16:30, Дин Корт
Не начался
-xG-
11 мая 11:00, Сент-Джеймс Парк
11 мая 13:15, Олд Траффорд
Не начался
-xG-
11 мая 13:15, Сити Граунд
Не начался
-xG-
11 мая 13:15, Tottenham Hotspur Stadium
Не начался
-xG-
11 мая 15:30, Энфилд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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