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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 36-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Саутгемптоном».

В воскресенье «Челси» встретится на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» сразится дома с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

36-й тур

Премьер-лига. 36 тур
10 мая 14:00, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Не начался
-xG-
Эвертон
Премьер-лига. 36 тур
10 мая 14:00, Портман Роуд
Ипсвич
Не начался
-xG-
Брентфорд
Премьер-лига. 36 тур
10 мая 14:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
Не начался
-xG-
Манчестер Сити
Премьер-лига. 36 тур
10 мая 14:00, Молинью
Вулверхэмптон
Не начался
-xG-
Брайтон
Премьер-лига. 36 тур
10 мая 16:30, Дин Корт
Борнмут
Не начался
-xG-
Астон Вилла
Премьер-лига. 36 тур
11 мая 11:00, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Не начался
-xG-
Челси
Премьер-лига. 36 тур
11 мая 13:15, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Не начался
-xG-
Вест Хэм
Премьер-лига. 36 тур
11 мая 13:15, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Не начался
-xG-
Лестер
Премьер-лига. 36 тур
11 мая 13:15, Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм
Не начался
-xG-
Кристал Пэлас
Премьер-лига. 36 тур
11 мая 15:30, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
-xG-
Арсенал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoФулхэм
logoБорнмут
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoБрайтон
logoВулверхэмптон
logoЭвертон
logoБрентфорд
logoИпсвич
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoНьюкасл
logoЛестер
logoТоттенхэм
logoНоттингем Форест
logoАрсенал
logoКристал Пэлас
logoЧелси
logoЛиверпуль
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