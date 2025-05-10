Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 36-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » сыграет в гостях с «Саутгемптоном ».

В воскресенье «Челси » встретится на выезде с «Ньюкаслом », «Манчестер Юнайтед » примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» сразится дома с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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