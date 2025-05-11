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ЧМ-2025. Словакия против Словении, Канада сыграет с Латвией, США – с Венгрией, Казахстан встретится с Германией

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.

Сборная Словакии будет противостоять Словении, Канада сыграет с Латвией, США – с Венгрией, Казахстан встретится с Германией

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
результаты матчей
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoЧМ по хоккею
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