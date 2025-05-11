Дзюба об ассисте с «Ахматом»: «Для меня два сегодня. Если вратарь отбивает и тут же добивание – голевая считается во всем мире»

Артем Дзюба считает, что сделал две голевые передачи в матче с «Ахматом».

В воскресенье «Акрон» дома обыграл грозненцев (3:2) в матче 28‑го тура Мир РПЛ. Дзюба отметился результативной передачей на 49-й минуте игры и был признан лучшим игроком матча. Он повторил рекорд Дмитрия Лоськова, набрав 255-е очко в чемпионате России.

– Спасибо большое тем, кто выбрал меня [лучшим игроком матча]. Мне очень приятно.

Тяжелейшая игра. Вместо того, чтобы выиграть спокойно, опять на морально‑волевых. Но очень горжусь ребятами, командой, которая с каждым матчем мужает, становится чуть наглее. Да, с перепадами, но бьемся, сражаемся. Это очень круто. И ребята на замену вышли замечательно. Безумно счастлив. Приятно побеждать. Победа – это очень приятно.

– Сколько у вас сегодня голевых передач по системе Артема Дзюбы?

– Сегодня две. Если вратарь отбивает и тут же добивание – это голевая считается во всем мире. Поэтому для меня две. Но самое важное сегодня – победа. Давно так не уставал.

– В концовке, когда Хубулов забивал, было видно, что у вас тоже было желание коснуться мяча.

– Я мог в него сыграть, но понимал, что он находится в более выгодной позиции. И я увидел, что он свежее, и я начал убегать в центр, чтобы уводить Жирова . Так и получилось. Беншимол классно разобрался, покатил, и Хуба попал.

При счете 2:1 я должен был забивать, там при угловом Алекса [Джурашович] просто феноменальную передачу пяткой отдал, и я ударил, в голову попал Шелии. Шелия – вратарь куражный, тащит, но при третьем мяче ему немножко не повезло, мяч между ног пролетел. Считаю, Шелия сегодня держал «Ахмат» до конца игры.

– Вы сегодня и через себя пытались забить.

– Было такое желание. Потом думаю: пока до скорой довезли бы меня… Поэтому не надо выдумывать, надо играть на козырях.

– Джаковац в перерыве говорил, что выходили на первый тайм с мыслями, что решили задачу остаться в РПЛ…

– Если Джаковац так сказал, сейчас я с ним поговорю, если он думает, что что‑то там решил. Выходили с понимаем, что «Ахмату» отступать некуда. Плюс они очень хороши на стандартах. Плюс очень сильные индивидуально футболисты – Самородов и Садулаев. Ребята, от которых исходит опасность. Огромное спасибо нашим вратарям. Васютину, который потащил несколько раз. И Серега Волк вышел уверенно. Так что хорошая команда, – сказал нападающий «Акрона » после матча.

Дзюба о пересчете его статистики Спортсом’’ и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю»