Жена Барко рассказала, что он выгнал ее и дочь из России: «Хотел войны? Получай. Надоело, что ты считаешь себя неприкасаемым из-за денег, думаешь, что владеешь жизнью других людей»

Жена Эсекиэля Барко жестко раскритиковала поведение мужа.

«Можешь говорить обо мне все, что угодно, но никогда не говори, что я плохая мать! Плохой отец, плохой человек...

Уже 6 месяцев я борюсь за то, чтобы ты дал своей дочери то, что ей полагается! Помимо того, что ты не хочешь ничего давать, ты еще и думаешь, что владеешь жизнью других людей.

Ты меня достал! Я молчала ради своей дочери, но тебе, похоже, хочется, чтобы я рассказала все. Почему ты не говоришь, как выгнал нас из России, не показавшись даже, оставил нас на улице и исчез? Мне пришлось нанять адвокатов. От этого тебе так просто не отделаться.

Я была спокойна за свою дочь, но тебе нравится, когда я все рассказываю, и будь спокоен, я буду говорить правду, а не ту ерунду, которую ты говоришь, выставляя меня в плохом свете.

Я никогда не запрещала тебе видеться с дочерью. И всегда просила тебя быть отцом, присутствующим в ее жизни... Ты был в Аргентине 15 дней, видел ее 4 раза, когда она была больна и не имела медицинской страховки, потому что ты сам ее отменил из злобы, так же как заблокировал наши кредитные карты. И твоей дочери было нечего есть...

Ни ты, ни кто-либо другой не подошел ко мне, чтобы спросить, нужно ли девочке что-нибудь. Никому нет дела, а потом они появляются, притворяясь хорошими людьми, и говорят, что не хотят пропустить ее взросление. Все в порядке? Теперь ты посылаешь мне деньги для девочки, но всегда скупо...

Ах, но этот господин говорит, что будет звонить ей 3 раза в неделю, указывая время. Это твоя дочь, у тебя телефон доступен 24 часа в сутки...

Я увожу девочку в отпуск не за твои деньги, но это тоже тебя беспокоит. Ведь ты сказал, что хочешь отобрать у меня разрешение, чтобы я не могла вывезти ее из страны. Эгоист, продолжать???

Мне надоело, что ты такой жестокий и считаешь себя неприкасаемым из‑за денег. Хотел войны? Получай. Я буду продолжать бороться за свою дочь, даже если останусь ни с чем, но я позабочусь о том, чтобы весь мир узнал правду», – написала Мика Ромеро в соцсетях.