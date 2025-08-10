Станкович согласен, что у «Спартака» кризис: «Возникают вопросы в первую очередь к себе. Мы должны преодолевать эту ситуацию вместе. У нас прекрасная команда»
Деян Станкович признал, что «Спартак» переживает кризис.
После 4 туров красно-белые с 4 очками занимают в таблице РПЛ 11-е место. В субботу «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
— Чем можете объяснить ошибку Максименко? Может, пора дать шанс Помазуну?
— Футбол — коллективный вид спорта. Мы все преодолеваем вместе. Не люблю говорить об отдельных футболистах.
Кризис? Да, можно сказать и так. Мы набрали всего 4 очка. Возникают вопросы, они есть у меня в первую очередь к себе. Индивидуальные ошибки бывают, но они нам обходятся очень дорого.
Мы должны преодолевать эту ситуацию вместе шаг за шагом. У нас прекрасная команда, — сказал тренер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
