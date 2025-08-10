Денис Казанский: «Спартак» – просто набор идей без реализации. Сами идеи тоже надо умудриться рассмотреть»
Денис Казанский поделился мыслями об игре «Локомотива» и «Спартака» (4:2).
«Очень развлекательный матч имени Батракова.
«Спартак» просто набор идей без реализации. Причем сами идеи тоже надо умудриться рассмотреть: перемещения Жедсона, функционал Барко, влияние Солари…Только Дмитриев. Стихийное бедствие флангу «Локомотива» на неполный тайм.
Галактионов прекрасно знает стартовые 11. Их возможность и очень спокойно реагирует на соперника, подчеркивая свои сильные стороны (переходы и контратаки) и маскируя слабости.
Сегодня еще и классная реакция на пенальти. Тоже о много говорит в контексте сезона.
При небольшом владении – невероятная компактность голов во времени. Внушает!
Батраков вне контекста», – написал комментатор в телеграм-канале.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
