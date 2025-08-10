Денис Казанский: «Спартак» – просто набор идей без реализации. Сами идеи тоже надо умудриться рассмотреть»

Денис Казанский поделился мыслями об игре «Локомотива» и «Спартака» (4:2).

«Очень развлекательный матч имени Батракова.

«Спартак » просто набор идей без реализации. Причем сами идеи тоже надо умудриться рассмотреть: перемещения Жедсона, функционал Барко, влияние Солари…Только Дмитриев. Стихийное бедствие флангу «Локомотива » на неполный тайм.

Галактионов прекрасно знает стартовые 11. Их возможность и очень спокойно реагирует на соперника, подчеркивая свои сильные стороны (переходы и контратаки) и маскируя слабости.

Сегодня еще и классная реакция на пенальти. Тоже о много говорит в контексте сезона.

При небольшом владении – невероятная компактность голов во времени. Внушает!

Батраков вне контекста», – написал комментатор в телеграм-канале.