  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Решение о введении Fan ID на Кубке и Суперкубке России пока не принято. В силовых органах считают дискриминацией применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры («Мутко против»)
45

Решение о введении Fan ID на Кубке и Суперкубке России пока не принято. В силовых органах считают дискриминацией применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры («Мутко против»)

Fan ID пока не планируют вводить на Фонбет Кубке и OLIMPBET Суперкубке России.

Ранее о таких планах сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства. Уточнялось, что мера будет принята для посещения стадионов команд Мир РПЛ. 

Однако сегодня в телеграм-канале «Мутко против» появилось опровержение этой новости.

«Решения еще нет. «Дорожная карта», о которой прописано в документе – не решение.

Кроме того, Карпов опубликовал документ месячной давности. Именно тогда и хотели ввести  паспорт болельщика на матче Суперкубка уже в этом сезоне, но потом, по моей информации, решили, что не будут вводить Fan ID на этом матче.

По Кубку тоже еще есть вопросы. В силовых органах считают, что если вводить Fan ID на матчах команд РПЛ, то это будет дискриминация. Поэтому пока идут споры», – говорится в сообщении «Мутко против».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoпремьер-лига Россия
Fan ID
болельщики
стадионы
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Fan ID введут на Кубке и Суперкубке России – для стадионов клубов РПЛ (Иван Карпов)
118сегодня, 08:15
Фанаты «Локо» скандировали «Fan ID – убийца футбола» на матче с «Ростовом» в Кубке
1430 апреля, 16:24
«Без Fan ID и с пивом аншлаги будут каждый матч». Дьяков об РПЛ
19718 апреля, 08:55
Фаната не пустили на матч «Зенита» и «Ростова» в футболке против Fan ID – на ней полиция в масках и стадион с колючей проволокой. Сотрудники Центра «Э» назвали изображение провокационным (Ultras Action)
7116 апреля, 15:24Фото
Главные новости
У Виртца и «Баварии» два предварительных соглашения – на лето и 2026 год. Хенесс помог сделать контракт Флориана c adidas более выгодным
9 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Факела», «Акрон» играет с «Ахматом»
147440 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Арсенала», «Челси» встречается с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» принимает «Вест Хэм»
14040 минут назадLive
«Барса» сделала «Реал» трижды за сезон. Грянет реванш или новое поражение «Мадрида»?
541 минуту назадРеклама
Васильев считает маловероятным допуск России на ЧМ-2026: «Трамп вряд ли что-то сможет сделать. Сетка отбора уже есть, команды будут возмущаться»
643 минуты назад
Ямаль перед класико выложил видео со словами «Наше главное величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем»
4653 минуты назад
Фанаты «Зенита» и «Спартака» скандировали «Нам не нужен Fan ID» на матче вторых команд
28сегодня, 10:32
Мостовой о дерби: «Спартак» упустил чемпионство, «Динамо» убрало Личку и играет для поднятия настроения. Матч ничего не решает и никому ничего не дает»
16сегодня, 10:29
Артета о «девятке» для «Арсенала»: «Иногда бывает солнечно, а иногда штормит. Когда вы создаете 5 ожидаемых голов, но забиваете один, об этом говорят. Мы смотрим на вещи, имея гораздо больше данных»
30сегодня, 10:03
Саттон про 0:0 с «Сити»: «Саутгемптону» стыдно праздновать, будучи второй худшей командой АПЛ всех времен с жалкими 12 очками. Какое сборище неудачников, насколько низкая у вас планка?»
6сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Барсе» не интересны защитники Гримальдо и Бастони (Фабрицио Романо)
57 минут назад
Мингз ударом локтя сломал челюсть Скотту из «Борнмута». Эттуэлл не показал защитнику «Астон Виллы» даже желтую за эпизод, хавбеку понадобится операция
121 минуту назад
Президент «Сьона»: «Миранчук сможет уйти, если агент найдет клуб, который выплатит отступные. Так было оговорено»
527 минут назад
Первая лига. «Урал» принимает «Уфу», «Торпедо» встречается с «Шинником»
1837 минут назадLive
«Ньюкасл» – «Челси». 1:0 – Тонали забил на 2-й минуте! Онлайн-трансляция
4538 минут назадLive
Сенников про 1:0 ЦСКА с «Краснодаром»: «Команды достаточно равные, исход решил гол и великолепная игра Акинфеева. «Быкам» нужно выигрывать 2 матча и становиться чемпионами»
243 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 16:15
943 минуты назад
«Факел» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
144 минуты назад
Рафинья о Левандовском: «Невероятно то, как он продолжает выступать в своем возрасте. Я надеюсь добиться того же, что Неймар в «Барсе» – часто с ним общаюсь и следую его советам»
557 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» встречается с «Торино» на выезде, «Удинезе» против Монцы», «Наполи» принимает «Дженоа»
66сегодня, 10:32Live