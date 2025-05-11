Решение о введении Fan ID на Кубке и Суперкубке России пока не принято. В силовых органах считают дискриминацией применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры («Мутко против»)

Fan ID пока не планируют вводить на Фонбет Кубке и OLIMPBET Суперкубке России.

Ранее о таких планах сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства. Уточнялось, что мера будет принята для посещения стадионов команд Мир РПЛ.

Однако сегодня в телеграм-канале «Мутко против» появилось опровержение этой новости.

«Решения еще нет. «Дорожная карта», о которой прописано в документе – не решение.

Кроме того, Карпов опубликовал документ месячной давности. Именно тогда и хотели ввести паспорт болельщика на матче Суперкубка уже в этом сезоне, но потом, по моей информации, решили, что не будут вводить Fan ID на этом матче.

По Кубку тоже еще есть вопросы. В силовых органах считают, что если вводить Fan ID на матчах команд РПЛ , то это будет дискриминация. Поэтому пока идут споры», – говорится в сообщении «Мутко против».