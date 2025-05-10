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Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Енисей-СТМ» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи

10 и 11 мая пройдут матчи второго тура чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

2-й тур

10 мая

ЛокомотивДинамо – 14.00

11 мая

Енисей-СТМСтрела-Ак Барс – 11.00

ВВА-ПодмосковьеКрасный Яр – 13.00

СлаваМеталлург – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: прямые трансляции покажет Спортс’‘.

Календарь чемпионата России по регби-2025

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЕнисей-СТМ
logoЛокомотив
logoСтрела-Ак Барс
logoКрасный Яр
logoСлава
logoМеталлург Новокузнецк
logoВВА-Подмосковье
logoСпортс
logoДинамо
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