Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Енисей-СТМ» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи
10 и 11 мая пройдут матчи второго тура чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
2-й тур
10 мая
11 мая
Енисей-СТМ – Стрела-Ак Барс – 11.00
ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: прямые трансляции покажет Спортс’‘.
Календарь чемпионата России по регби-2025
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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