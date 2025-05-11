49

Угальде не забивает в 11 матчах подряд. У форварда «Спартака» нет голов с марта

Манфред Угальде не забивает более двух месяцев.

Форвард «Спартака» не смог отличиться в матче 28-го тура Мир РПЛ против «Динамо». Костариканца заменили на 75-й минуте встречи.

Угальде не забивает за «Спартак» в 11 матчах подряд во всех турнирах. Последний раз нападающий забивал 2 марта в матче против «Оренбурга» (2:0). При этом Манфред остается лучшим бомбардиром РПЛ с 16 голами.

Подробную статистику нападающего можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Слот об освистывании Трента фанатами «Ливерпуля»: «В Европе каждый вправе выражать мнение. Но я всегда поддерживаю игроков. К концу матча все больше людей меняли гнев на милость»
15 минут назад
Гусев о дерби: «Динамо» знало, что «Спартак» не любит организованные команды, разбирало их. Это чуть больше, чем соперник, а этот матч чуть больше, чем игра»
69 минут назад
Глебов о 2:0 со «Спартаком»: «Сегодня на поле была одна команда. «Динамо» выстояло этот результат, заслуженно»
1917 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Премиальные будут увеличены, «Спартак» – самый принципиальный соперник, давно не выигрывали. Судейство было нормальным»
1319 минут назад
Суперлига Греции. ПАОК Чалова и Оздоева обыграл АЕК благодаря голу Михайлидиса – 1:0, Спортс’’ показал матч в прямом эфире
522 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Барселона» и «Реал» сыграли 4:3, «Атлетик» победил «Алавес», «Бетис» принимает «Осасуну»
22923 минуты назадLive
У «Спартака» 1 победа в 4 последних матчах. Дальше – «Ростов» в финале Пути регионов
2026 минут назад
У Ливая 0+0 в 10 матчах РПЛ. В Кубке у форварда «Спартака» один гол
6136 минут назад
Мяч попал в руку Касереса в штрафной «Динамо» – Сухой не дал пенальти «Спартаку». Станкович получил желтую за возмущение, тренер похлопал арбитру и потряс рукой
11238 минут назадФото
«Динамо» обогнало «Спартак» на 2 очка после победы в дерби. Команда Станковича за пять туров упала со 2-го места на 5-е
6039 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Карраскаля 11 очков со «Спартаком» за 1+1. Полузащитник «Динамо» забил впервые за 5 туров
13 минуты назадФэнтези
«Наполи» – «Дженоа». 1:1 – Аханор ответил на гол Лукаку. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Гусев выиграл 2 первых матча РПЛ во главе «Динамо». До него это удавалось лишь Шварцу в 2020-м
825 минут назад
У «МЮ» 9 домашних поражений в этом чемпионате Англии – худший результат с 1963-го
625 минут назад
«Рубин» благодаря голу Даку на 90-й минуте обыграл «Ростов» – 1:0
856 минут назад
Мбаппе набрал 17 очков за хет-трик и заработанный пенальти в класико. У Рафиньи 13 за 2 гола, у Торреса 11 – за 3 ассиста
3сегодня, 18:21Фэнтези
Защитник «Факела» Юрганов о судействе: «Мы много очков потеряли из‑за решений арбитров, но ничего не можем с этим поделать. Всем все видно»
12сегодня, 18:19
Анчелотти провел 350-й матч в качестве тренера «Реала». Больше лишь у Муньоса – 605
6сегодня, 18:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Фейху», «Аль-Кадисия» обыграла «Аль-Таавун»
сегодня, 18:13Live
«Интер» обыграл «Торино» на выезде – 2:0. У команды Индзаги три победы подряд
25сегодня, 18:12