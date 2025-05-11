Угальде не забивает в 11 матчах подряд. У форварда «Спартака» нет голов с марта

Манфред Угальде не забивает более двух месяцев.

Форвард «Спартака » не смог отличиться в матче 28-го тура Мир РПЛ против «Динамо ». Костариканца заменили на 75-й минуте встречи.

Угальде не забивает за «Спартак» в 11 матчах подряд во всех турнирах. Последний раз нападающий забивал 2 марта в матче против «Оренбурга» (2:0). При этом Манфред остается лучшим бомбардиром РПЛ с 16 голами.

Подробную статистику нападающего можно найти здесь .