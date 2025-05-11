Алина Загитова: «Поздравляю всех с 85... С 80-летием Великой Победы. Праздновала на работе, чуть-чуть посидела с родными и близкими»
Алина Загитова ошиблась, поздравляя зрителей Первого канала с Днем Победы.
– Как ты провела майские праздники? Как отметила День Победы?
– Хорошо. Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85... С 80!
– Обгоняешь время.
– 80 лет со дня Великой Победы. Поэтому давайте... Аплодисменты.
Мы помним, чтим. Да, я праздновала на работе и чуть-чуть посидела с родными и близкими, естественно, – сказала олимпийская чемпионка в эфире шоу «Мечталлион».
Алина Загитова: «Горжусь, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу «Хранители времени»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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