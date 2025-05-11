Медиалига подарит свыше 2 млн рублей всем шести живым ветеранам ВОВ из Красногорска. Деньги выручат на аукционе ретро-форм

Николай Осипов рассказал, что Медиалига подарит свыше 2 млн рублей ветеранам ВОВ.

– 4-й тур команды выступают в ретро-формах. Это инициатива лиги или команд?

– Ретро-формы – наша инициатива, чтобы аудитория соприкоснулась с Днем Победы. Все комплекты будут реализованы на аукционе или их выкупят команды. Собранные деньги пойдут ветеранам. В Красногорске, где проходит тур, всего шесть участников Великой Отечественной войны, доживших до наших дней.

Мы спрашивали, что нужно. Там шорт-лист до мурашек: стиральная машина, холодильник, электрическая плита. Мы говорим о бюджете 15-20 тысяч рублей. Я убежден, что лига, потратив больше двух миллионов рублей на форму, соберет гораздо больше, ведь это аукцион. Уверен, футболки Литвина, Крапа или Жиркова приобретут гораздо дороже, чем номинально они стоят.

Если поделить два миллиона на шестерых ветеранов, это по 400 тысяч – можно купить по 20 холодильников. Конечно, от этого внутри становится максимально приятно. Если мы в состоянии оказать помощь ветеранам.

У нас был опыт ретро-форм на финал четвертого сезона в Волгограде. Погода диктовала сделать форму с длинным рукавом. Мы думаем о тех, кто будет ее покупать, поэтому сделали ее не из синтетики, а из хлопка, с длинным рукавом, с воротничком-стоечкой. Я чью-то форму тоже себе приобрету и буду с гордостью и радостью носить.

«Впорядке x Krap Team» полностью выкупили свой комплект. Подходили пацаны из Lit Energy. Убежден, что мы все реализуем.

– Почему Медиалиге важно отмечать День Победы?

– Для меня праздник Победы – история, с которой я вырос. В детстве каждое лето в деревне видел портреты ветеранов нашей семьи. У бабушки отец был летчиком, он погиб. У деда отец был танкистом, меня назвали в его честь. Для меня это гораздо больше, чем просто дополнительно выходной день. Я вырос на книжках о героях войны. Мемуары Жукова мне дарили на день рождения в 12 лет.

Все, что у лиги было, мы постарались сделать. Многие не обращали внимание на баннеры и слоганы, с которыми мы вышли. Если это конвертировать в деньги – это ни что по сравнению с подвигом. Но это шестизначные цифры допрасходов, которые мы несем, не имея обратной связи.

Если мы не будем помнить об этом... Через еще поколение мы ветеранов и не увидим. Я вчера смотрел парад, берут интервью у бабушки, которой 103 года. Человек пять лет воевал ни то, что без света и горячей воды, а ел четвертинку на обед, завтрак и ужин и воду в котелке подогревал. Мимо таких историй проходить нельзя. Если у нас есть возможность, мы должны говорить об этом. У нас человеческого больше, чем многие себе представляют, – сказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Матчи Медиалиги периодически проходят в Красногорске на стадионе «Зоркий». Все матчи 4-го тура МФЛ-6, который прошел под названием «Тур Победы» состоялись 10 и 11 мая в Красногорске.

Все команды сыграли в комплектах ретро-форм, посвященных Дню Победы.

Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого