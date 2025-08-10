Суперкубок Англии. «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» по пенальти – 2:3

Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Игра проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой «орлов» (2:2, пенальти – 3:2).
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Юго Экитике открыл счет на 4-й минуте с передачи Флориана Виртца. Жан-Филипп Матета на 17-й минуте отличился с пенальти. Джереми Фримпонг на 21-й вновь вывел «Ливерпуль» вперед. На 77-й вингер Исмаила Сарр сравнял счет.
В серии пенальти три футболиста «Ливерпуля» не реализовали свои попытки – Мохамед Салах пробил выше ворот, Алексис Мак Аллистер и Харви Эллиотт не сумели переиграть вратаря.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.