Суперкубок Англии. «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» по пенальти – 2:3

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии.

Игра проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой «орлов» (2:2, пенальти – 3:2).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Юго Экитике открыл счет на 4-й минуте с передачи Флориана Виртца. Жан-Филипп Матета на 17-й минуте отличился с пенальти. Джереми Фримпонг на 21-й вновь вывел «Ливерпуль» вперед. На 77-й вингер Исмаила Сарр сравнял счет.

В серии пенальти три футболиста «Ливерпуля» не реализовали свои попытки – Мохамед Салах пробил выше ворот, Алексис Мак Аллистер и Харви Эллиотт не сумели переиграть вратаря.

Суперкубок Англии

Суперкубок. Финал
10 августа 14:00, Уэмбли
Кристал Пэлас
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 3 - 2
Ливерпуль
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Перерыв
Девенни
Собослаи
Соса
Эллиот
Сарр
Гакпо
Эзе
Мак Аллистер
Матета
Салах
Пен
Гехи   Девенни
90’
+4’
87’
Салах
Уортон   Лерма
85’
84’
Керкез   Робертсон
84’
Виртц   Эллиот
Митчелл   Соса
79’
  Сарр
77’
71’
Экитике   Мак Аллистер
71’
Джонс   Эндо
2тайм
Перерыв
44’
Виртц
43’
Конате
Камада   Хьюз
29’
21’
  Фримпонг
  Матета
17’
4’
  Экитике
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Матета
Запасные: Соса, Бенитес, Клайн, Девенни, Хьюз, Эсс, Rio Solomon Cardines, Эдуар, Лерма
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Джонс, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Эллиот, Эндо, Кьеза, Нгумоа, Робертсон, Мак Аллистер, Ньони, Доук, Мамардашвили
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
