Суперкубок Англии. «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» по пенальти – 2:3

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии.

Игра проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой «орлов» (2:2, пенальти – 3:2).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Юго Экитике открыл счет на 4-й минуте с передачи Флориана Виртца . Жан-Филипп Матета на 17-й минуте отличился с пенальти. Джереми Фримпонг на 21-й вновь вывел «Ливерпуль » вперед. На 77-й вингер Исмаила Сарр сравнял счет.

В серии пенальти три футболиста «Ливерпуля» не реализовали свои попытки – Мохамед Салах пробил выше ворот, Алексис Мак Аллистер и Харви Эллиотт не сумели переиграть вратаря.

Суперкубок Англии

Суперкубок. Финал 10 августа 14:00, Уэмбли Кристал Пэлас 2 - 2 Ливерпуль Счет в серии пенальти 3 : 2

Кристал Пэлас Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Матета Запасные: Соса, Бенитес, Клайн, Девенни, Хьюз, Эсс, Rio Solomon Cardines, Эдуар, Лерма 1 тайм Ливерпуль: Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Джонс, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике Запасные: Эллиот, Эндо, Кьеза, Нгумоа, Робертсон, Мак Аллистер, Ньони, Доук, Мамардашвили

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.